SVK veut arrêter la production de matériaux à Saint-Nicolas, 79 emplois menacés

Le fabricant de matériaux de construction SVK veut mettre un terme à la production de matériaux en fibres-ciment à Saint-Nicolas (province d’Anvers), a-t-il fait savoir mardi. Septante-neuf emplois sont menacés.

Cette décision a été prise à la suite d’un conseil d’entreprise extraordinaire qui s’est tenu mardi après-midi. D’après SVK, la production et la vente des produits en fibres-ciment sont devenues déficitaires à cause de la crise du coronavirus et la guerre en Ukraine.

79 emplois sur les 117 travailleurs

L’arrêt de la production pourrait mener à la perte de 79 emplois sur les 117 travailleurs, parmi lesquels 67 ouvriers et 12 employés. La société a été fondée en 1905 comme fabricant de briques, de tuiles, de pavés et de tuyaux. En 1923, elle a entamé la production de matériaux de construction en fibres-ciment. SVK a été rachetée en septembre 2024 par Stones NV.