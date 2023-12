Stocks importants, rabais conséquents : les tendances des soldes d’hiver 2024

De nombreux commerçants s’apprêtent à lancer les soldes d’hiver avec d’importantes réductions.

Le début officiel des soldes d’hiver est prévu pour le 3 janvier. À quelques jours de cet événement, les niveaux de stock restent élevés, incitant de nombreux commerçants à proposer des remises substantielles. Plus de quatre commerçants sur cinq (85 %, contre 81 % l’année dernière) débuteront ainsi avec une remise d’au moins 30 %. Pour 1 sur 5 (22 %), des remises immédiates de 50 % seront même offertes, surtout dans les grandes chaînes. Notons que plus de 6 magasins sur 10 (63 %) conservent encore 40 % ou plus de leurs produits en rayon.

Optimisme accru

Malgré les défis rencontrés lors des soldes d’hiver de l’année dernière, les détaillants affichent un optimisme accru pour l’édition 2024. Seuls 11 % s’attendent à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 20 %, comparé à 23 % l’année précédente. Cependant, le SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants) reste prudent, rappelant que les conditions météorologiques et le changement des habitudes d’achat, avec une préférence accrue pour les achats en ligne, pourraient influencer les résultats.

En outre, les consommateurs fréquentent moins les magasins, ce qui a inévitablement des répercussions. L’impact croissant des achats en ligne ne doit pas être sous-estimé. Cependant, une lueur d’espoir émerge pour les commerçants, car l’enquête révèle une recherche active de promotions de la part des consommateurs pendant la période des soldes.

En conclusion, bien que les commerçants restent profondément attachés aux soldes d’hiver, une demande croissante de changements se fait sentir. Bien que la majorité ne réclame pas encore un changement de dates, 45 % des commerçants considèrent favorablement l’idée de prolonger les soldes d’hiver tout au long du mois de février.