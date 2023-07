Woodcutter : lancer des haches, une success story belge qui s’exporte

Comment bien lancer une hache ?

Julien Vandenitte et Romain Félix nous apprennent également comment lancer une hache. Il faut placer en avant le pied opposé au bras qui tire, et l’autre un peu en arrière. Ensuite, il faut lever le bras, le coude en angle perpendiculaire plus ou moins, le garder toujours droit devant le corps (ne pas faire de courbe horizontale avec le coude par exemple), puis le remonter derrière la tête. Puis il faut avancer son dos vers l’avant tout en élançant le bras et lâcher la hache. La distance par rapport à la cible est importante : si on change de distance, il faut réapprendre le mouvement et revoir l’énergie qu’on met dans le lancer. Sinon, des « trick shots » sont également possibles, comme lancer par le bas, deux haches en même temps, à l’envers, en poirier…

Dans tous les cas, un coach est toujours présent pour apprendre aux joueurs comment faire. WoodCutter met aussi l’accent sur la sécurité avec des grilles qui séparent les box, des matières non rebondissantes derrière les cibles et par terre et des contrôles continus de l’infrastructure.