Wooclap: une scale-up belge à 50 millions d’utilisateurs

Développer une plateforme numérique pour améliorer l’enseignement ainsi que l’interactivité des réunions dans les entreprises… partout dans le monde. Voilà le défi qu’est en passe de réussir Wooclap, une scale-up bruxelloise qui affiche la rentabilité après 8 ans d’existence…

Atteindre 50 millions d’utilisateurs à travers le monde. Cela n’a rien de banal pour une entreprise belge du digital. C’est pourtant bien le cap que vient de franchir Wooclap, la plateforme d’apprentissage interactive made in Bruxelles. À travers le globe, enseignants et formateurs se servent de cette app pour améliorer l’efficacité de l’enseignement.

Depuis son lancement en 2015 par deux ingénieurs de l’École Polytechnique de Bruxelles, en collaboration avec des experts en neurosciences, Wooclap propose des solutions d’interactivités pour les cours et conférences. Elle a ciblé, tout à la fois, les professeurs des écoles de l’enseignement supérieur et les entreprises dans le cadre de leurs conférences, meetings, etc. Actuellement, Wooclap offre 21 types de questions interactives, allant du nuage de mots aux questions à choix multiples (QCM), en passant par le brainstorming. Les apprenants peuvent répondre en quelques secondes aux questions, et les résultats s’affichent instantanément.

Cette offre a visiblement séduit son public cible :plus de 50 millions d’utilisateurs bénéficient de la pédagogie interactive grâce à Wooclap. La majorité des établissements d’enseignement supérieur en Belgique ont adopté Wooclap. Des institutions telles que l’UCLouvain, l’ULB, l’Université de Liège, et l’Université de Gand mettent à disposition de leurs enseignants et étudiants cette ressource. Mais la scale-up bruxelloise compte aussi des contrats un peu partout dans le monde, y compris progressivement aux Etats-Unis.

Dans le monde de l’entreprise, de grands noms tels que TotalEnergies, PwC, et Vinci ont incorporé Wooclap dans leurs réunions quotidiennes. Wooclap permet au présentateur d’impliquer simultanément tous les participants, que ce soit en présentiel ou à distance. Et soutient faciliter la prise de décision en simplifiant, par exemple, les sessions de brainstorming et les réunions d’équipe.

Intelligence Artificielle

Wooclap met également l’Intelligence Artificielle (IA) au service de l’éducation. Les enseignants et formateurs considèrent souvent que la création de contenu pédagogique est la tâche la plus chronophage de leur emploi du temps. C’est pourquoi Wooclap intègre maintenant l’IA dans sa plateforme. Cette fonctionnalité permet de générer rapidement des questions sur n’importe quel sujet. D’autres fonctionnalités de l’IA sont en cours d’implémentation dans Wooclap, notamment l’analyse automatique des réponses aux questions ouvertes.

Le modèle de Wooclap est clair : faire payer les entreprises et universités pour l’usage de la plateforme qui est, ensuite, mise à disposition des professeurs (ou entreprises) et des étudiants (ou employés). Des contrats-cadres récurrents avec les institutions sont noués. D’après Sébastien Lebbe, co-fondateur et CEO, cela permet, à Wooclap, qui n’a levé « que » 1,7 million d’euros depuis son lancement, d’être rentable et de générer « plusieurs millions d’euros » de chiffres d’affaires.