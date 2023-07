WonderWalls un nouveau système de kits d’isolation intérieure sur mesure

La start-up belge WonderWalls présente une nouvelle méthode pour la rénovation énergétique des murs intérieurs. Ils proposent des kits d’isolation sur mesure rapides à installer.

La méthode de WonderWalls permet d’isoler les murs intérieurs jusqu’à « quatre fois plus rapidement » selon son concepteur. Elle combine « une préparation digitalisée, une production sur mesure hors site et une livraison facile sous forme de kit, ainsi qu’une installation simple grâce à un système de clips. L’installation de l’isolation intérieure génère peu de poussière et d’inconvénients pour les occupants, qui n’ont pas besoin de déménager temporairement ». Les panneaux d’isolation pré-découpés sont livrés dans un colis similaire aux kits IKEA.

De plus, ce système est totalement circulaire, démontable et réutilisable. Une première validation a été réalisée à la Maison d’Accueil pour sans-abri des Petits Riens à Bruxelles. Thibaut Henry, Directeur Immobilier Social des Petits Riens, souligne les avantages significatifs de la solution WonderWalls, tels que sa réutilisabilité, sa facilité d’installation et sa capacité à éviter le déménagement des occupants. L’entreprise vise à commercialiser sa solution à grande échelle d’ici 2024, en commençant par le marché professionnel avant de la rendre accessible aux particuliers.

Les panneaux d’isolation pré-découpés sont livrés dans un colis similaire aux kits IKEA. © D.R.

Selon Harold Grondel, PDG et fondateur de WonderWalls, l’approche spécifique de leur solution d’isolation intérieure est innovante et présente de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. Grâce à une préparation hors site, une livraison rapide en un colis et un montage sans colle ni clous, le processus d’installation de l’isolation intérieure est grandement simplifié. L’installation est jusqu’à quatre fois plus rapide, ce qui la rend plus rentable.