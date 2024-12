Wimzzi, l’Airbnb des artisans belges

Wimzzi est une nouvelle plateforme en ligne dédiée à l’artisanat local belge, créée par deux expertes du numérique. Son objectif : offrir aux artisans du Royaume une vitrine virtuelle tout en permettant aux consommateurs de faire des achats responsables et durables.

En ligne depuis juin dernier, la plateforme Wimzzi propose des produits, principalement non alimentaires, tels que des objets de décoration, des bijoux, des produits de soin, des vêtements et accessoires ou encore, des jouets. Elle compte plus de 200 artisans inscrits à ce jour pour environ 2000 références. “Nous avons toujours été sensibles à la consommation locale et au soutien des artisans. Mais, nous avons constaté qu’il existe peu d’alternatives pratiques qui rassemblent l’offre disponible, notamment dans des secteurs comme la décoration ou les vêtements. Beaucoup se tournent vers des géants comme Amazon, mais cela ne correspond pas à nos valeurs”, expliquent Laetitia Dangoisse et Jing-Jing Tu, les deux fondatrices de la plateforme.

L’Airbnb des artisans

La digitalisation est un obstacle pour de nombreux artisans, souvent contraints par le manque de temps et de ressources pour gérer leur visibilité en ligne, ont-elles pu constater. “Nous leur offrons une solution clé en main qui leur permet de créer leur e-shop en seulement dix minutes”, expliquent Laetitia Dangoisse et Jing-Jing Tu. Plutôt que de la comparer à Etsy, la plateforme américaine spécialisée dans les produits artisanaux, vintage et créatifs, elles leur préfèrent la comparaison avec Airbnb. “Chaque artisan garde le contrôle de sa boutique virtuelle, tandis que nous gérons la sécurisation des paiements et la mise en relation, ce qui garantit simplicité et sécurité pour tous”, explique Laetitia Dangoisse.

Transparence des prix

Ce qui distingue aussi Wimzzi d’autres plateformes du secteur, c’est son engagement envers la transparence. « Les consommateurs recherchent souvent des prix bas sans réaliser que des actions comme le Black Friday intègrent des marges énormes dans leurs offres. Chez Wimzzi, nous privilégions la transparence et veillons à ce que les prix reflètent le véritable coût de fabrication », ajoutent ses fondatrices.

Chaque article affiche clairement son lieu de fabrication, symbolisé par un petit drapeau. « Nous évitons à tout prix le dropshipping (ndlr: modèle commercial où le détaillant vend des produits qu’il ne stocke pas) et vérifions rigoureusement la provenance des produits », assurent ses initiatrices. Si un artisant ne se conforme pas à la charte éthique de Wimzzi, il est refusé, même si cela arrive rarement. La plateforme ne se ferme toutefois pas à des produits en provenance d’autres pays voisins, comme des chaussures artisanales originaires de France, un produit moins courant en Belgique.

Eduquer les consommateurs au durable

Wimzzi adopte un modèle freemium, avec une commission modeste – moins de 10% des ventes réalisées – afin de ne pas grever la marge des artisans. Ces derniers peuvent aussi opter pour un abonnement mensuel pour bénéficier d’options supplémentaires. « Notre modèle de base est gratuit car nous voulons qu’il soit accessible à tous, y compris aux petits acteurs de l’artisanat belge », précise Laetitia Dangoisse.

Financée sur fonds propres

A l’origine financée principalement sur fonds propres, Wimzzi représente pour le moment un side project pour ses fondatrices. Toutes deux travaillent actuellement à temps plein en tant qu’expertes de l’expérience client. “Nous avons lancé une petite campagne de crowdfunding, mais l’essentiel de l’investissement vient de nos fonds propres. Nous espérons que dans les deux à trois prochaines années, nous pourrons commencer à générer des revenus, mais notre objectif principal reste d’éduquer les consommateurs à la consommation locale et durable. La période des fêtes de fin d’année représente un excellent test pour notre plateforme. C’est un moment idéal pour sensibiliser davantage les consommateurs à la qualité et à l’éthique de leurs choix d’achat. » Wimzzi prévoit d’étendre son réseau en Flandre et au-delà, notamment vers le nord de la France. Dans un second temps, la plateforme proposera des produits alimentaires.