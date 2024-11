Will, votre assistant virtuel pour les réseaux sociaux 

Will aide les particuliers et les entreprises à gérer leur présence sur les réseaux sociaux. Cet assistant virtuel fonctionne sur WhatsApp. « Vous pouvez discuter avec Will sur WhatsApp et lui demander, par exemple, de suggérer une publication, de déterminer le canal et le moment idéal pour la partager en fonction des analyses, ainsi que de programmer et de diffuser le message », explique Ludwig Dumont, son cofondateur.

Quels sont les principaux atouts de Will?

« Will prend en charge les tâches d’un responsable des réseaux sociaux et fonctionne de manière autonome. Comme il opère sur WhatsApp, un outil familier pour beaucoup, la barrière d’entrée et la courbe d’apprentissage sont faibles. Plusieurs personnes au sein d’une même entreprise peuvent utiliser Will, facilitant ainsi la collaboration entre collègues de manière plus efficace. »

« Grâce à notre start-up Willow, nous disposons d’une grande expertise en matière de réseaux sociaux. Cette expérience et ce savoir-faire manquent souvent dans d’autres outils. En outre, la plupart de ces outils n’ont pas d’agent comme WhatsApp, ce qui en fait des applications web ou des services de type SaaS moins accessibles. »

« Willow a été fondée par moi-même, en tant que PDG, et par Steven van Kerkhoven, directeur des opérations. Nous avons tous deux une expérience en consultance. Notre entreprise a été fondée avec une combinaison de capitaux propres, de fonds provenant de business angels, de subventions et de capital-risque de Smartfin et de PMV. Actuellement, il n’y a pas de levées de fonds prévues. “

Bénéficiez-vous d’autres soutiens externes?

« Aux États-Unis, nous avons suivi le programme d’incubation Nvidia Inception et avons été sélectionnés par l’accélérateur YC Startup School. Plus près de chez nous, nous avons pu compter sur le programme imec.istart. Notre conseil d’administration comprend également des experts comme Alex Brabers, Thomas Depuydt, Robin Mees et Tim Rootsaert. »