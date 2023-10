Soutenir les handipreneurs

Avec l’ASBL Handijob’Project, Mohamed El Hendouz a pour ambition d’accompagner les starters et entrepreneurs en situation de handicap tout en sensibilisant au handicap le monde de l’entreprise.

Le handicap véhicule encore beaucoup de clichés, d’idées reçues et de préjugés. Ainsi, on ne le soulignera jamais assez, 80% des handicaps ne se voient pas. Que l’on songe à l’autisme, aux déficiences visuelles et auditives, aux maladies invalidantes, etc. Par ailleurs, 80% des handicaps arrivent au cours de la vie et l’on considère que 15% de la population active se retrouve dans une situation de handicap. Au-delà de ces chiffres, il y a des personnes. Et chacune d’entre elles raconte une histoire singulière.

300 accompagnements

C’est le cas de Mohamed El Hendouz, fondateur en 2015 de l’ASBL Handijob’Project à Verviers. “A l’âge de 12 ans, on a constaté que j’avais des soucis physiques et neurologiques, explique-t-il. Après une longue période d’hospitalisation, j’ai pu reprendre une vie ‘normale’. Je me suis alors engagé dans le milieu associatif du handicap avant d’entamer des études à l’ULB en management associatif que j’ai complétées avec un master en économie sociale et politique à la Fopes.”

Depuis le lancement d’Handijob’ Project, Mohamed El Hendouz a accompagné quelques 300 personnes dont 40% ont créé leur entreprise. “Je ne les pousse pas systématiquement à l’entrepreneuriat, certains se réorientent vers le salariat”, précise-t-il. Ces entrepreneurs en situation de handicap ou handipreneurs sont actifs dans les domaines les plus variés.

« Le handicap ne limite pas les personnes à un travail de bureau. »

“Le handicap ne limite pas les personnes à un travail de bureau. C’est un malentendu parmi d’autres que je m’attelle à démonter dans les entreprises, car il y a davantage de méconnaissance que de préjugés, même s’ils sont encore malheureusement présents.” Lors des conférences et formations qu’il donne, Mohamed El Hendouz s’efforce de modifier le regard que portent les entreprises sur les personnes en situation de handicap et apporte son expertise aux employeurs quant aux aides dont ils peuvent bénéficier lors de l’embauche d’une personne en situation de handicap.

29 octobre et 6 novembre

Parmi les handipreneurs conseillés par Mohamed El Hendouz figurent notamment les deux lauréats du nouveau prix CAP48 décerné à un entrepreneur: Mélanie Andernack et Stent.care, respectivement récompensés en 2023 et 2022. La première, devenue hémiplégique suite à un AVC, s’est réorientée en lançant AM Intérieurs qui propose des services de décoration et d’architecture d’intérieur. Le second est un réseau social créé par des patients pour les patients. Ainsi, des personnes vivant avec une ou plusieurs maladies ou handicaps peuvent échanger avec des personnes qui vivent ces réalités quotidiennes.

Une réalité quotidienne dont Mohamed El Hendouz a, au fil des années, affronté et surmonté les difficultés. “J’ai galéré, confie-t-il. Je suis ainsi progressivement passé de l’exclusion à la ségrégation, et ensuite de l’intégration à l’inclusion.” Un parcours qu’il évoque lors de ses conférences dont les prochaines auront lieu à Planète Zen à Liège le 29 octobre ainsi qu’au Festival international du film de comédie de Liège le 6 novembre en présence de l’acteur Pascal Duquenne.