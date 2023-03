Proxistore fait le pari de la croissance externe

La scale-up belge spécialisée dans la publicité géolocalisée en ligne lève 8 millions d’euros pour commencer une série d’acquisitions ciblées, à l’étranger notamment.

Pour les sociétés techs en développement, le climat économique actuel n’est pas tout à fait propice aux levées de fonds. Plus frileux, les investisseurs regardent de près les projets et ont désormais la rentabilité des sociétés en ligne de mire.

Cela n’a pourtant pas empêché Proxistore de trouver 7,9 millions d’euros supplémentaires pour assurer sa croissance. Cette plateforme d’achat publicitaire digitale axée sur les données de géolocalisation permet aux annonceurs d’afficher, sur des sites internet, des publicités ciblées géographiquement, ce qui intéresse notamment le monde du retail.



Cette technologie brevetée imaginée voici une dizaine d’années a été lancée par Bruno Van Boucq, ancien fondateur de l’agence pionnière Beweb, et ses équipes.

Depuis, Proxistore compte 25 personnes et réalise entre 8 et 10 millions de chiffre d’affaires, dont près de 80% en France où l’entreprise traite avec des groupes comme Leclerc, Cora, Aldi, etc. En 2022, elle a dégagé un bénéfice net de plus de 800.000 euros.

Trois créneaux

Avec cet argent frais levé auprès des investisseurs historiques de Proxistore (Roularta, les familles le Hodey, Van Thillo ou le fonds luxembourgeois Paradocs Ter) et de Wallonie Entreprendre, la Sofinex et IMBC, la scale-up entend poursuivre sa croissance en France et en Belgique. Elle envisage en outre de grandir par acquisitions. “Il y a trop de petits acteurs qui font entre 3 et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires sur notre marché, analyse Bruno Van Boucq. J’ai donc convaincu les investisseurs de partir dans une série d’acquisitions ciblées.”

Et cela sur trois créneaux principaux: celui du retail media, de la fin des cookies publicitaires et de la fin programmée du prospectus papier dans de nombreuses enseignes du retail. Proxistore aurait un dossier en France en ligne de mire, mais n’en communique encore rien.

Investisseurs rassurés

L’objectif de Bruno Van Boucq pour 2023 est ambitieux: plus que doubler son chiffre d’affaires pour arriver à 20 millions d’euros et atteindre 80 personnes.

La scale-up est aujourd’hui toujours en procès avec Google que Proxistore accuse de violation de brevets. Une première victoire en première instance à Bruxelles semble avoir totalement rassuré les investisseurs qui voient, dans l’approche de Proxistore, de belles opportunités.