Produweb lance un nouveau start-up studio en Wallonie

Émanation de l’entreprise Produweb, le nouveau studio a pour ambition de créer pas moins de 15 entreprises d’ici 2027…

L’entreprise liégeoise Produweb, spécialiste en développement informatique et marketing digital, se lance dans une nouvelle aventure. Elle vient de lancer un nouveau start-up studio dans l’écosystème belge. Avec ce studio, elle ambitionne de transformer 15 idées en start-up viables d’ici 2027… « Nous avons souvent vu des idées prometteuses émerger sans avoir le cadre pour se concrétiser », explique Laurent Di Carlo, administrateur délégué du Produweb. « Le start-up studio va structurer ces idées, les accompagner de A à Z et leur donner les moyens de réussir. »

Contrairement aux incubateurs ou accélérateurs, un start-up studio crée des start-up dès la phase d’idéation. Il fournit un cadre complet : financement, outils technologiques, accompagnement d’experts et accès à des réseaux de partenaires. « Nous allons créer nos propres projets, mais aussi accompagner des porteurs d’idées externes », précise Guillaume Petta.

Un pari ambitieux

Visiblement, le studio ne se limitera pas à des idées dans le marketing digital. Les premiers projets, en phase bêta, l’illustrent bien : un CRM pour les PME qui améliore la gestion des leads, un logiciel de gestion de réunions qui rend celles-ci plus productives, une application RH pour gérer facilement la masse salariale ou encore une plateforme pour permettre de tracer et mesurer les leads attribuées à des apporteurs d’affaires ou partenaires. Le premier projet sera officiellement lancé début 2025 : un logiciel SaaS de relation client destiné aux petites entreprises.

« Nous visons des entreprises solides et durables, capables de répondre à des besoins concrets », résume Laurent Di Carlo. Avec 15 projets prévus en trois ans, Produweb voit grand : c’est un pari ambitieux alors que pas mal d’initiatives de start-up studio, en Belgique, n’ont pas réussi à s’imposer, comme ce fut le cas de Barefoot Studio à Bruxelles. Seul eFounders, devenu Hexa, une start-up franco-belge, a réussi son pari et dispose de quelques licornes comme Front, Aircall ou Spendesk. Reste à voir comment Produweb choisira les projets et les fera émerger. Le studio devrait, dans un premier temps, s’appuyer sur les forces en interne et les projets pourraient avoir des équipes dédiées. 15 entreprises en 3 ans, soit 5 par an, est assez ambitieux. A titre de comparaison, Hexa compte aujourd’hui 44 entreprises… fondées en 13 ans, soit un peu plus de trois entreprises par an.

Racheté en 2021 par Localisy Web Agency et Laurent Di Carlo pour former une agence numérique hybride qui compte aujourd’hui 50 collaborateurs et fournit un service global de marketing digital allant du développement web au référencement en passant par les réseaux sociaux et la production vidéo.