Levv, la solution de chauffe-eau collectif… et de cloud écoresponsable

La start-up créée par Julien Gassend et Luis Akakpo propose une double solution : chauffer l’eau des bâtiments en récupérant la chaleur des “data centers” et proposer des services cloud écoresponsables.

Nous vous avons déjà parlé de Qarnot, une société française qui a imaginé une solution qui redirige la chaleur dégagée par ses data centers vers des réseaux d’énergie. Par exemple, à Bordeaux, elle a déployé une solution qui offre du chauffage gratuit à la quarantaine d’appartements d’un immeuble de logements sociaux.

A Bruxelles aussi, cette solution se met en place mais avec des nuances. Travaillant tous deux dans le numérique mais dans des secteurs différents, Julien Gassend et Luis Akakpo ont imaginé Levv, une solution de récupération de la chaleur fatale (perdue) des data centers pour à la fois alimenter des bâtiments en eau chaude et proposer des services cloud sans serveur plus écoresponsables.

“Les data centers nécessaires aux services cloud ont une externalité négative avec des effets collatéraux négatifs et globalement négligés, confie Julien Gassend. Notre solution veille à rectifier cela. On ne peut plus se passer de numérique dans notre vie mais on peut en limiter les effets pervers.”

Coup double

Sans entrer dans les détails techniques, la start-up utilise des caissons où les serveurs sont immergés dans l’huile. Cette dernière agit comme un refroidisseur, chauffe et transmet sa chaleur à un ballon qui alimente un immeuble en eau chaude.

Ce système permet évidemment de faire des économies d’énergie. Parallèlement, les caissons utilisés servent de base à une offre, destinée aux entreprises, de services cloud qui permettent de créer et exécuter des applications sans avoir à gérer de serveurs.

On voit là la dualité du business model puisque les data centers, outre la fourniture d’eau chaude, vont permettre à Levv de se rémunérer via les unités de calcul vendues aux entreprises. Depuis des mois, Julien et Luis sondent le marché. L’accueil, vu la crise énergétique, est enthousiaste. Le Foyer Schaerbeekois, société immobilière de service public bruxelloise qui gère plus de 2.500 logements, a été séduit par la solution de Levv et, cet automne, un projet pilote va voir le jour dans un de ses immeubles.

“Il n’y a pas de KPI prévus, souligne Luis Akakpo. Mais de nombreuses réunions d’évaluation pour mesurer l’impact de notre solution sur leurs besoins et voir si des ajouts sont possibles. C’est clairement la stratégie des petits pas. Il n’y a pas de petite économie et faire baisser la consommation d’énergie liée à l’eau chaude du bâtiment de 10 ou 15%, c’est tout bénéfice.

D’autres immeubles du Foyer Schaerbeekois sont éligibles. Le projet va évidemment servir de vitrine pour les autres candidats intéressés, que ce soit des hôtels ou d’autres sociétés immobilières du même type.” Pour mener à bien leur projet, Julien et Luis ont bénéficié de l’accompagnement du programme SEEDS de CoopCity et reçu 75.000 euros en remportant l’appel à projets “Numérique et transition économique” de la Région bruxelloise. Le duo cherche à lever un million d’euros et a déjà sollicité l’aide d’innoviris.brussels qui finance et soutient la recherche et l’innovation en Région bruxelloise.