La start-up belge Penbox séduit aussi les gros assureurs

Spécialisée dans les outils simplifiant les échanges entre acteurs de l’assurance et leurs clients, la jeune pousse digitale a réussi à convaincre cinq grosses compagnies belges d’intégrer sa solution, dont le leader du marché AG.

Facilitant la vie des courtiers via des formulaires client intelligents, Penbox poursuit sa croissance. Créée en 2019, la start-up compte désormais 350 clients, dont maintenant aussi de grosses compagnies d’assurance belges. Et non des moindres puisqu’il s’agit d’acteurs tels que le leader du marché AG, qui va désormais recommander la solution de Penbox à son réseau de courtiers.

Besoin croissant

Si la jeune pousse digitale a réussi à convaincre plusieurs gros assureurs du marché en Belgique (AG, Allianz, P&V,…) d’adhérer à sa solution, c’est bien évidemment parce qu’elle répond au besoin croissant de digitalisation auquel fait face le secteur. Pour les compagnies, l’enjeu est de simplifier l’accès aux services généralement perçus comme longs et complexes (calcul de primes, gestion des sinistres, etc.).

Dans ce contexte, Penbox se distingue par son haut taux d’adoption, explique Emile Fyon, CEO et cofondateur de Penbox. “Sur certains processus, plus de 82 % des formulaires envoyés sont complétés. Les tâches sans valeur ajoutée sont automatisées. Les dossiers sont traités plus vite. Tout cela fait gagner du temps aux employés et aux clients, ce qui augmente leur satisfaction.” Plus largement, ajoute Emile Fyon, “la solution répond à deux des grands défis du moment pour les assureurs que sont la guerre des talents et une bonne maîtrise des coûts en période d’inflation”.

What’s next ?

Fort de ces résultats, Penbox envisage désormais de proposer sa technologie à d’autres secteurs d’activité. Des discussions sont actuellement en cours avec des secrétariats sociaux, des mutuelles et d’autres industries pour lesquelles l’échange d’informations est également un enjeu important. “La solution s’adresse à tous les types de maturité digitale, avance Emile Fyon. Que l’entreprise soit fortement ou peu digitalisée, Penbox arrive très rapidement à délivrer de la valeur. Il est possible de réaliser des projets qui sont très rapidement rentabilisés.” Par ailleurs, la technologie développée par la jeune société commence également à s’exporter à l’étranger. En France notamment, où Penbox compte déjà comme premiers clients deux gros courtiers et espère obtenir ses premiers clients assureurs dans les six prochains mois.

Depuis 2022, Penbox a plus que doublé ses effectifs (de 10 à 20 personnes) et le nombre de ses clients (de 150 à 350) tout en multipliant par trois ses revenus récurrents. Une seconde levée de fonds est planifiée à l’été.