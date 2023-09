Ethias Ventures entre au capital de la scale-up belge moveUp

Le fonds de capital à risque de l’assureur belge figure parmi les investisseurs participant au deuxième tour de table de la scale-up belge active dans la santé numérique. Montant du chèque : 600.000 euros.

Spécialisée dans les soins digitaux personnalisés à distance, la scale-up belge moveUp vient de boucler un deuxième tour de table de plus de 4 millions d’euros. Parmi les investisseurs participant à cette deuxième levée de fonds figurent les actionnaires historiques (Karista, White fund, Qbic, Carevolution, Nina Capital, finance&invest.brussels et Sambrinvest) mais aussi Ethias Ventures, l’entité de capital-risque de l’assureur belge Ethias. Ce dernier fait ainsi son entrée au capital de la scale-up fondée en 2015 dont l’application digitale propose des séances de rééducation à domicile aux patients ayant subi une opération orthopédique (hanche, épaule).

Ces 4 millions d’euros supplémentaires ont pour objectif de soutenir la croissance de la plateforme en Belgique et à l’étranger. “Le gros du financement va servir à soutenir notre développement sur le marché américain où il y a un fort potentiel, tout en restant actifs dans nos pays historiques et le marché belge. Nous allons pouvoir développer nos activités en termes de marketing, de nouveaux produits, etc.”, précise Charles-Éric Winandy, fondateur de moveUp qui compte désormais une trentaine de collaborateurs et plusieurs implantations à l’étranger (France, Pays-Bas, Allemagne, Australie et Etats-Unis).

Premier investissement

L’opération est le premier investissement réalisé par Ethias Ventures. Lancé en début d’année par Ethias, le fonds de capital risque du groupe d’assurance participe à hauteur de 600.000 euros sur les 4 millions injectés dans moveUp. Doté d’une vingtaine de millions d’euros, Ethias Ventures a pour objectif d’investir dans des start-ups européennes innovantes dans les écosystèmes liés à l’assurance, tels que la mobilité, la santé et l’habitation. L’entrée dans le capital de moveUp devrait prochainement déboucher sur un partenariat avec Ethias dans le domaine de la prévention. “La santé est l’un de nos principaux domaines d’intérêt. Cet investissement témoigne de notre engagement et de notre vision sur l’impact positif et innovant de la santé numérique pour nos assurés, la société belge et toutes les parties prenantes”, indique Nicolas Dumazy, membre du comité de direction d’Ethias et président d’Ethias Ventures.