Du Dreams Lab au Pop-up store, itinéraire d’un jeune entrepreneur

Il y a quelque temps Partena Professional, prestataire de services de soutien aux entrepreneurs, lançait son Dreams Lab, un programme d’entrepreneuriat qui fonctionne à la manière d’un incubateur de start-up.

Dreams Lab propose un service de coaching et des conseils afin d’aider les entrepreneurs en devenir à réaliser leur projet. Des workshops ainsi que des discussions avec des experts extérieurs complètent le programme et aident les futurs entrepreneurs à affuter leur idée et à améliorer leur business plan.

Aujourd’hui, dans la continuité du Dreams Lab, Partena Professional annonce le lancement d’un Pop-up store qui s’installera pour une période de 6 mois (de mai à septembre) dans la Galerie de la Toison d’Or. Il se veut être un « lieu d’échange exclusif qui vise à offrir aux entrepreneurs débutants l’opportunité de mettre leurs idées en pratique et de valider leur business plan ».

Objectif du Pop-up store

Le Pop-up store est une surface commerciale mise gratuitement à la disposition des jeunes entrepreneurs. C’est une occasion pour eux de « confronter leur projet à la réalité, sans devoir immédiatement supporter les charges énergétiques, administratives … liées au lancement et au développement d’une activité ».

« Aider les entrepreneurs émergents à transformer leurs rêves en réalité, c’est ce qui nous tient à cœur chez Partena Professional. C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer le Pop-up store du Dreams Lab », explique Bruno Ronsse, CEO de Partena Professional. « Notre objectif est de donner aux entrepreneurs plus de chances de réussir en les aidant à anticiper et à maîtriser les ingrédients nécessaires au succès. En leur offrant un système d’accompagnement complet, nous souhaitons les préparer au mieux pour les ancrer durablement dans la réalité du monde entrepreneurial.”

Difficile passage des 3 ans

Dans la vie d’une jeune entreprise, le cap des 3 ans est un moment délicat. La faute souvent à un manque de « préparation » et de vision à plus long terme. Cela peut aller des capitaux qui viennent à manquer suite à des imprévus financiers, à un mauvais choix de statut, en passant par le choix d’une activité ou d’un produit qui, s’il est génial sur papier, ne correspond à aucune attente ou demande du public.

C’est là que Partena Professional voudrait que le Pop-up store intervienne en proposant d’expérimenter le projet en situation réelle, mais sans les contraintes financières d’un lancement d’activité. Et surtout tout en étant coaché en continu afin de pouvoir redresser la barre.

« Nous nous positionnons dans la création d’activités durables et la limitation des risques pour les entrepreneurs grâce à une approche responsable de l’accompagnement, souligne David Sobrie, responsable du Dreams Lab. Le Pop-up store du Dreams Lab offre une gamme d’outils qui permettent aux entrepreneurs d’aborder leur marché de manière subtile et de se positionner par rapport à leurs concurrents ».

Une sorte de test sans risque pour le candidat entrepreneur, mais qui lui permettra néanmoins de se frotter à la réalité du terrain, d’apprendre de ses erreurs, de voir les points à améliorer.