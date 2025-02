Douze nouvelles scale-ups belges prêtes à conquérir l’international avec Pulse Foundation

Les successeurs 2025 à Kazidomi, e-Peas, Pom, Ontoforce et des tas d‘autres scale-up sont connus. La fondation Pulse dévoile sa cohorte 2025. Les sélectionnés sont…

Chaque année, la fondation Pulse, organisation philanthropique qui a pour but de soutenir et promouvoir l’entrepreneurial, organise son programme BEyond qui sélectionne les jeunes pousses les plus prometteuses afin de les aider à structurer leur expansion à l’étranger et à optimiser leur fonctionnement. Les entreprises choisies bénéficieront d’un mentorat intensif avec des entrepreneurs expérimentés, de workshops personnalisés, d’un accès privilégié à un réseau d’investisseurs et d’experts, ainsi que d’une visibilité médiatique accrue.

Croissance internationale

Par le passé, le programme BEyound a accueilli des entreprises comme Tessares, Pop, Ontoforce, Levita, Zensor, e-Peas, Kazidomi, etc.

La Pulse Foundation a dévoilé aujourd’hui les 12 scale-ups technologiques belges sélectionnées pour intégrer BEyond, le « principal programme d’accélération du pays » évoque la fondation. Conçue pour propulser ces entreprises vers une croissance internationale, l’initiative leur offrira un accompagnement sur mesure pendant 12 mois, sans prise de participation.

Cette édition 2025 témoigne d’une grande diversité des projets puisqu’on y trouve des scale-ups actives dans des domaines aussi variés que la santé numérique (Healthentia, moveUP), la sécurisation des actifs numériques (NGRAVE), l’événementiel intelligent (AnyKrowd, Fline), la mobilité autonome (OTIV), ou encore la transition écologique (Tapio, AYA, COSH!)…

Les 12 scale-ups sélectionnées pour BEyond 2025 :

• Healthentia (e-santé) – Suivi médical et coaching virtuel

• moveUP (MedTech) – Solutions pour l’adoption de produits de santé

• NGRAVE (blockchain) – Sécurisation des actifs numériques

• AnyKrowd (événementiel) – Expérience immersive pour événements

• Hoplr (civic tech) – Plateforme de communication pour collectivités

• OTIV (mobilité) – Automatisation des opérations ferroviaires

• PEPITe (IA industrielle) – Optimisation des processus industriels

• Fline (événementiel) – Bornes d’éthylotests connectées

• AYA (énergie) – Gestion énergétique pour grandes entreprises

• Tapio (climat) – Mesure et réduction des émissions carbone

• Oper (fintech) – Digitalisation des prêts hypothécaires

• COSH! (mode durable) – Plateforme de data pour l’économie circulaire