Chaque semaine, Trends Tendances vous propose le portrait d’une start-up ou d’un entrepreneur qui a eu un « véritable coup de génie ».

De bonnes idées, de nombreux entrepreneurs en ont en Belgique mais certains utilisent leur expérience personnelle pour créer leur business. C’est le cas de Jochen Boeykens, un entrepreneur gantois qui a longtemps lutté contre l’acnée et qui a décidé de créer une appli afin de supprimer les longs délais d’attente en dermatologie.

« Par l’intermédiaire d’un ami, j’ai appris qu’un dermatologue avait besoin d’aide en matière de logiciels », explique Jochen Boeykens qui rencontre alors la dermatologue Annelies Avermaete avec qui il développe la plateforme en ligne, Skindr. L’objectif ? Offrir la meilleure expérience dermatologique… rapidement.

Il faut dire qu’avec un dermatologue pour 14 000 habitants, les agendas des dermatologues belges sont surchargés. « J’ai sans doute été le patient le plus difficile d’Annelies », s’amuse le cofondateur.

Des consultations 90 fois plus rapides

Alors qu’avec une consultation physique traditionnelle, il faut attendre environ quatre à huit mois avant de pouvoir consulter un médecin, la plateforme de dermatologie en ligne Skindr permet d’être aidé en moyenne dans les 48 heures, soit 90 fois plus vite que chez un dermatologue classique. Rien d’étonnant donc que de plus en plus de personnes se tournent vers des solutions numériques. En deux ans, la plateforme a déjà aidé plus de 12.000 patients.

Pour 39 euros, le patient a donc droit a une consultation à distance. Celui doit télécharger des photos et décrire leur problème de peau. Il reçoit ensuite les conseils et le plan de traitement d’un dermatologue ainsi qu’une ordonnance disponible immédiatement sur sa carte d’identité.

« Dans 95 % des cas, une image suffit à diagnostiquer l’affection. Si le patient a besoin d’être vu physiquement, nous faisons appel à notre réseau de dermatologues pour lui donner un rendez-vous dans les plus brefs délais », précise Jochen Boeykens. La plateforme travaille avec 10 employés et collabore avec 20 dermatologues en Belgique. « Skindr n’a pas pour vocation de remplacer les dermatologues, mais plutôt de les compléter », souligne Annelies Avermaete, la dermatologue cofondatrice de la plateforme.

Sans compromis sur la qualité

Une chose sur laquelle les cofondateurs insistent c’est que « les temps d’attente réduits ne signifient pas que Skindr fait des compromis sur la qualité. » Ceux-ci souhaitent développer l’expérience et la centrée encore davantage sur le patient en mettant à disposition des plans de traitement complets par affection cutanée. « Le dermatologue ne se contentera pas de prescrire un traitement, il assurera également un suivi étroit et procédera à des ajustements si nécessaire », poursuivent-ils.

Si la plateforme offre de la flexibilité aux patients, elle facilite également le travail des dermatologues qui ont financé une partie de la solution. En plus de leurs fonds propres, les cofondateurs ont réalisé un crowdfunding de 300.000 euros. Une levée de fonds est également prévue cette année afin de financer l’internationalisation. « Pour le moment, la plateforme est active en Belgique et aux Pays-Bas mais nous avons l’intention de poursuivre notre expansion dans d’autres pays européens », ajoute Jochen Boeykens.