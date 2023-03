Comment bien investir selon son âge?

A chaque âge correspond une façon de placer son argent, et un profil d’investisseur. Explications avec Camille Van Vyve, Content Strategist au sein de la fintech belge Easyvest.

A chaque stade de la vie, la manière d’investir peut évoluer. Les objectifs personnels peuvent en effet changer. Dans ce contexte, la fintech belge Easyvest lance une série d’articles « pour investir judicieusement à 1, 25, 40, 65 et 75 ans » sur son blog.

Screenshot du blog. © https://www.easyvest.be/articles/fr/Post/investir-selon-votre-age?

Pourquoi cette idée de faire ce sujet de blog « A chaque âge sa stratégie d’investissement » ?

Camille Van Vyve : Notre expérience de gestionnaire pour près de 1.500 clients nous a amenés à identifier certaines similitudes dans les comportements d’investissement suivant l’âge. En fait, deux paramètres essentiels guident une stratégie d’investissement : l’objectif financier (par exemple, épargner pour sa pension ou pour l’achat d’un bien immobilier) et l’horizon d’investissement, c’est-à-dire la durée pendant laquelle on est prêt à investir. Et comme il y a une corrélation assez évidente entre l’âge et ces deux paramètres, on peut établir des « tendances » d’investissement suivant l’âge.

Cela répondait à un besoin, une demande de vos clients?

Nos clients ne nous demandent évidemment pas spécifiquement d’établir une stratégie d’investissement adaptée à leur âge, mais plutôt à leur objectif financier et leur horizon d’investissement. Ceci étant, l’âge est un moyen d’identification très simple. En proposant cette série d’articles, nous permettons à tous nos clients potentiels de se reconnaître dans un « portrait d’investisseur » et de se rendre compte qu’easyvest comprend, voire même anticipe, leurs préoccupations. Chez easyvest, nos clients ont entre 1 et 92 ans : il n’y a pas une seule catégorie d’âge pour laquelle nous n’ayons pas contribué à l’élaboration d’un portefeuille d’investissement performant.

Une manière d’investir selon l’âge, cela ne fait pas trop formule mathématique ? Un peu trop « robot » ?

Il n’y a évidemment pas de formule d’investissement universelle selon l’âge. La situation de chaque investisseur est particulière et l’âge n’est qu’un facteur parmi d’autres. Il y a des situations « classiques » telles que celles décrites ci-dessus. D’autres moins : un jeune sportif de haut niveau qui gagne extrêmement bien sa vie par exemple, un entrepreneur qui a vendu sa boîte ou encore un pensionné qui vient de gagner au Lotto ! Chez easyvest, nous proposons des portefeuilles indiciels adaptés à chaque situation.

Il y a-t-il vraiment des différences fondamentales dans la manière d’investir selon l’âge des personnes ? Avez-vous remarqué des tendances « similaires » chez vos clients d’une certaine tranche d’âge?

Oui, il y a des tendances, puisque l’âge et l’horizon d’investissement sont corrélés, de même que l’âge et les objectifs financiers. Par exemple, à 25 ans, l’objectif financier d’un Belge est souvent d’acheter un premier bien immobilier, la plupart du temps dans les 5 à 10 ans. Cet objectif nécessite-t-il un investissement agressif en actions ? Non, car l’horizon est trop court. En revanche, la personne de 40 ans qui a déjà investi dans sa résidence principale et qui souhaite épargner pour sa pension dispose d’un horizon nettement plus long, qui lui permet de prendre davantage de risque.

Quelles sont les qualités d’un « jeune » investisseur par rapport à un plus âgé ?

Je ne parlerais pas vraiment de qualités au sens où on n’est pas forcément un « meilleur investisseur » à tel ou tel âge. Un jeune investisseur à plus de temps devant lui, mais généralement moins de liquidités à investir : ce sont des caractéristiques dont il faut tenir compte pour déterminer une stratégie d’investissement optimale.

Et a contrario, quelles sont les qualités d’un « vieil » investisseur par rapport à un plus jeune ?

A l’inverse, un investisseur plus âgé a moins de temps devant lui, mais généralement plus de moyens. Imaginez une personne fraîchement pensionnée qui vient de toucher son assurance-groupe : ici il ne s’agit plus d’investir pour faire croître son capital, mais d’investir pour générer une rente qui permettra de vivre confortablement à la pension. L’enjeu est fondamentalement différent.