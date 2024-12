Face à une crise économique sans précédent qui touche l’horeca, l’application Yeety lancée par deux ex-restaurateurs bruxellois offre une solution innovante: un système de cashback qui récompense la fidélité des clients tout en soutenant les restaurateurs.

Lancée il y a à peine deux mois par deux ex-restaurateurs passionnés, l’app’ Yeety est née d’un constat simple mais alarmant.

« Après la crise du Covid et face à une inflation galopante, le secteur Horeca a vu ses marges fondre et sa clientèle se raréfier. Nous souhaitons combler ce fossé qui s’est creusé entre restaurateurs et consommateurs”, explique Yahia Vlemmings, l’un de ses cofondateurs. Ce dernier est responsable du marketing de l’app’ en collaboration avec Aldebaran Desombergh qui a planché sur son développement technique. “Encore aujourd’hui, la Fédération Horeca Bruxelles estime que 80 % des restaurants et bars se trouvent en difficulté financière. Cela montre l’ampleur de la crise dans le secteur », poursuit l’entrepreneur qui cumule plus de dix ans d’expérience dans le milieu, notamment comme gérant dans la capitale d’un restaurant (le Grilled&Toasty, aujourd’hui fermé).

“Un tarif pré-inflation”

Face à ce défi, les deux trentenaires ont imaginé un système simple et qu’ils estiment équitable : à chaque addition payée dans un restaurant ou un bar partenaire, le client reçoit un cashback (sans dépense minimum), qui peut aller de 5% à 15%, avec un maximum de 20% de réduction sur la prochaine addition. Ce remboursement partiel visible immédiatement dans l’application est utilisable dès la prochaine visite dans le même établissement. « Nous offrons une sorte de tarif pré-inflation. Notre modèle vise à fidéliser les clients tout en évitant de creuser davantage les marges déjà serrées des restaurateurs», avance Yahia Vlemmings.

Yahia Vlemmings et Aldebaran Desombergh, les fondateurs de l’app’ Yeety.

Un modèle accessible

Les plateformes de réservation de restaurants en ligne bien connues comme The Fork (groupe TripAdvisor) ou encore Uber Eats permettent elles-aussi de bénéficier de réductions et d’offres de cashback dans certains établissements bruxellois. Elles prélèvent jusqu’à 30 % de commission par transaction, en fonction du plan choisi et des services associés. Face aux mastodontes du secteur, Yeety a à coeur d’appliquer une tarification beaucoup plus modeste. Elle s’élève actuellement à 2,5 % par transaction, auquel s’ajoutent 10 centimes. « Notre business model est peut-être naïf, dans le mauvais sens pour nous, reconnaît Yahia Vlemmings, mais nous refusons de perpétuer les pratiques qui étranglent ce secteur que nous aimons tant. Nous fonctionnons au résultat : si ça marche, les restaurateurs payent. Sinon, ils ne payent pas.»

Objectif: 60 restaurants

L’application, lancée en octobre sur iOS et tout bientôt en version Android, compte pour le moment seulement une poignée d’établissements partenaires – dont Rascal’s café, La Pompe, Panam Kebab, Grabuge, Au Repos de la Montagne, La Cabiria – principalement situés dans le périmètre restreint saint-gillois. Un tout nouveau restaurant, Kitchen 151,devrait rejoindre Yeety début janvier 2025. Depuis son lancement, l’app’ a généré un chiffre d’affaires de 1100 euros pour un seul de ses partenaires, ce qui prouve l’intérêt des consommateurs pour cette alternative. A court terme, l’objectif de ses cofondateurs est plutôt ambitieux. « Nous visons 60 établissements partenaires d’ici fin 2025, avec l’espoir que 20 % des additions y soient effectuées via notre app’. »

Une mission communautaire

Au-delà du simple octroi d’un cashback, les cofondateurs de Yeety cherchent également à recréer du lien entre ces acteurs de la restauration bruxelloise qu’ils connaissent pour la plupart très bien et leurs clients. Les établissements peuvent échanger directement avec leur communauté via l’application, en partageant des événements ou des nouveautés. « Notre ambition est de transformer Yeety en un label de qualité, un outil qui met en avant des lieux authentiques et passionnés», souligne Yahia Vlemmings.

25.000 euros de fonds propres

A ce jour, l’app’ fondée avec 25.000 euros de fonds propres compte environ 300 utilisateurs, dont 15 % d’entre eux considérés comme actifs. Si son utilisation est aujourd’hui encore timide, ses cofondateurs croient au potentiel de leur solution. « Beaucoup de petites et moyennes entreprises n’ont pas les moyens de développer leur propre application de fidélité. Yeety pourrait être la solution», vantent-ils. Avec une stratégie axée sur la fidélité et la proximité, Yeety pourrait bien devenir un acteur incontournable de l’économie locale bruxelloise. Une invention à suivre de près.