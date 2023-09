Biobest poursuit son expansion internationale

Après avoir repris des concurrents américains, le leader mondial de la lutte intégrée biologique vient d’acquérir Biotrop, son homologue brésilien.

Nous vous parlons régulièrement d’un des fleurons belges de la transition écologique: Biobest, société de la division Sciences de la vie du groupe Floridienne. C’est le leader mondial de la pollinisation, de la lutte intégrée biologique des cultures et de la production d’insectes, de nématodes et d’acariens agissant comme prédateurs de parasites nuisibles.

Après avoir repris des concurrents américains, elle vient d’acquérir Biotrop, son homologue brésilien. L’opération se monte à 530 millions d’euros. Biobest va d’abord racheter 85% de Biotrop, le solde devant changer de mains dans les trois ans.

Lire aussi | Biobest: une nouvelle licorne belge

Ce rachat est financé via une augmentation de capital de 400 millions d’euros portée principalement par Sofina et Tikehau Capital. La Floridienne reste majoritaire mais ne détient plus que 58% du capital.