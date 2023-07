Avec Woodcab, installez un bureau dans votre jardin

Arthur Dumont de Chassart a imaginé un espace de vie tout en bois et personnalisable, à placer dans un jardin. Pour, par exemple, travailler ou créer au calme.

Personne n’a oublié les confinements avec les familles cantonnées chez elles, tout en devant continuer à travailler. Beaucoup auraient aimé, à l’époque, pouvoir bénéficier d’un espace supplémentaire au calme. Une problématique qui a persisté avec l’avènement du télétravail. “Au départ, en Suisse où j’ai vécu pendant une dizaine d’années, raconte Arthur Dumont de Chassart, ingénieur architecte diplômé de l’ULB, j’étudiais la possibilité de créer des boîtes dans une boîte, à l’aide de préfabriqué, à l’image des fameux hôtels capsules asiatiques. Le covid est arrivé, le projet est tombé à l’eau et le premier prototype a fini dans le garage de mon frère. Comme cela a fini par l’encombrer, on l’a déplacé dans le jardin et le déclic s’est fait.”

20 m2 maximum

De fil en aiguille, le projet a vu le jour en Belgique à l’aide d’une menuiserie montoise. Un Woodcab présente une superficie variant entre 6 et 20 m2, des dimensions étudiées pour éviter une demande de permis (9 m2 maximum à Bruxelles et 20 en Wallonie). La cabine est fabriquée en usine, puis placée à l’aide d’une grue dans le jardin du client.

“C’était la solution la moins coûteuse, souligne Arthur Dumont de Chassart. Le Woodcab se dépose sur des vis de fondation que nous plaçons la veille. C’est une solution plug and play que nous venons brancher sur la ligne électrique tirée par le client. Un Woodcab, constitué de panneaux Multiply, d’une ossature et d’un bardage entièrement en bois neuf, est personnalisable suivant les désirs du client. Les finitions sont démontables et peuvent être recyclées et réutilisées. De base, outre le câblage électrique, il contient un climatiseur avec pompe à chaleur. Le toit plat se prête bien à la pose de panneaux photovoltaïques. Avec une batterie, il est parfaitement possible de le rendre complètement autonome.”

Dans la plupart des cas, un Woodcab fait office de bureau dans le jardin ou d’espace créatif au calme pour un musicien ou un peintre par exemple. D’autres en ont fait un espace de loisirs comme une pool house. Son prix? Entre 19.000 et 45.000 euros suivant les cas.

Levée de fonds

Cet automne, Cédric Nobels a rejoint le projet en tant que cofondateur. Il gère la partie commerciale et l’aspect digital. “On peut précommander son Woodcab sur le site, explique-t-il, mais avant de finaliser, le client vient se rendre compte in situ. Avec l’aide de clients, moyennant une réduction de prix, nous avons mis en place un réseau de jardins témoins. Cela permet aux futurs acheteurs d’avoir un retour unique d’utilisateurs!”

Depuis le début de ses activités en mars 2022, Woodcab a vendu 23 unités. De mars à mars, elle a réalisé 500.000 euros de chiffre d’affaires. Cette année, le rythme souhaité de quatre ventes par mois devrait être atteint. De quoi voir l’avenir très positivement, d’autant qu’une levée de fonds de 250.000 euros auprès de deux privés et de finance&invest.brussels va être clôturée sous peu. Un premier Woodcab vient d’être placé dans le jardin d’une entreprise, qui servira de salle de réunion. Avec les possibilités de leasing et de déduction des frais, c’est aussi une solution élégante pour les indépendants.