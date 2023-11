Spadel à la sauce « mocktail »

The Source, le fonds de capital-risque du groupe Spadel, mise sur les cocktails sans alcool et investit dans The Mocktail Club, une start-up anversoise spécialisée dans ces boissons à la mode.

Connu pour ses marques d’eau Bru et Spa, le groupe Spadel détient aussi The Source, un fonds de capital-risque qui multiplie les prises de participations. Après avoir investi dans les poudres énergisantes de Qallo au printemps dernier et dans les distributeurs de boissons saines de Dripl en été, la filiale de Spadel jette son dévolu cet automne sur une autre start-up : The Mocktail Club. Fondée par les sœurs Marie et Kaat Claessens, cette société belge est spécialisée dans la production de cocktails sans alcool (également connus sous le nom de « mocktails »), à base d’ingrédients naturels et faibles en calories.

Flash-back

En 2015, Marie Claessens, alors intolérante à l’alcool, décide de lancer un blog dédié à ses recettes originales de « mocktails ». Son site rencontre un immense succès et, deux ans plus tard, la jeune Anversoise passe la vitesse supérieure en commercialisant elle-même ses cocktails sans alcool dans des bouteilles d’un litre. Là aussi, le succès est au rendez-vous et The Mocktail Club décolle. Depuis 2019, année où Kaat a rejoint sa sœur dans l’aventure commerciale, le volume de production a été multiplié par 10 et la start-up a écoulé plus de 430.000 bouteilles.

Le secteur des « mocktails », il est vrai, représente aujourd’hui un segment de niche en plein essor. Spécialisé dans l’étude des tendances de consommation, l’agence britannique IWSR estime que le marché mondial des « ready-to-drinks » sans alcool devrait croître de 14 % par an jusqu’en 2025. Pas étonnant, dès lors, que le fonds de capital-risque The Source se soit intéressé de près à la start-up flamande avec, au programme une prise de participations et de grands projets de développement. « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir The Mocktail Club dans ses ambitions d’expansion au Benelux et au-delà, expliqueClément Yvorra, global business development manager chez Spadel. Nous avons été séduits par l’histoire personnelle de Marie et Kaat, ainsi que par leur esprit entrepreneurial et la qualité de leurs produits. Notre objectif est maintenant de les aider à croître grâce à notre expertise sur le marché des boissons. »

Les sœurs Marie et Kaat Claessens

Monter en puissance

The Mocktail Club propose aujourd’hui neuf mélanges uniques élaborés à partir d’ingrédients naturels, sans saveurs artificielles. Ses produits sont déjà disponibles chez Colruyt, dans quelques Delhaize, ainsi que dans une vingtaine de restaurants étoilés et de nombreux magasins de distribution spécialisée. Mais grâce aux moyens financiers et au savoir-faire distillés par The Source et Spadel, le but est évidemment de monter en puissance. « Aujourd’hui, nous sommes surtout connus en Flandre, mais notre objectif est de renforcer notre présence en Belgique francophone, ainsi qu’aux Pays-Bas, avant d’élargir la distribution à d’autres pays européens, conclut Kaat Claessens. Dans les mois et les années à venir, nous voulons étendre la disponibilité de nos ‘mocktails’ dans la grande distribution et aussi être présents dans davantage de restaurants. »