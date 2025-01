Spa-Francorchamps prolongé, mais il ne sera plus présent chaque année au calendrier de la F1

Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 a été prolongé pour plusieurs années, annonce mercredi la catégorie reine du sport automobile. Il était déjà au calendrier jusqu’en 2025 et y a désormais été inscrit pour quatre des six années suivantes, jusqu’en 2031. Seules les saisons 2028 et 2030 manquent, pour le moment, à l’appel.

La prolongation inclut donc les Grands Prix en 2026, 2027, 2029 et 2031. Pour les deux années manquantes, Spa GP n’exclut pas de pouvoir encore négocier pour inscrire l’épreuve au calendrier. Vanessa Maes, la directrice de la société organisatrice de l’événement, souligne toutefois l’importance d’avoir pu pérenniser le GP jusqu’en 2031 dans le contexte actuel de la discipline.

Il avait un moment été question d’une alternance entre le GP des Pays-Bas, disputé à Zandvoort, et celui de Belgique. Il n’en sera finalement rien, l’épreuve néerlandaise disparaissant du calendrier après 2026. La prolongation annoncée mercredi fait suite à d’importants investissements réalisés sur le circuit ces dernières années, notamment l’ajout de deux nouvelles tribunes – augmentant la capacité de 10.000 places – et l’amélioration des divertissements hors piste et de l’expérience des fans, rappelle la Formule 1.

L’un des meilleurs circuits du monde

“Le Grand Prix de Belgique était l’une des courses de notre premier championnat en 1950. Alors que nous entamons l’année de notre 75e anniversaire, il était tout à fait approprié que nous puissions partager la nouvelle de cette importante extension”, commente Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1. “Spa-Francorchamps est à juste titre considéré par les pilotes et les fans comme l’un des meilleurs circuits au monde et il a été le théâtre de moments incroyables au cours de ses nombreuses saisons de Formule 1.

Ces dernières années, il a fait l’objet d’importants travaux visant à améliorer les installations et l’expérience globale des fans, et je voudrais rendre hommage au promoteur et au gouvernement de la Wallonie pour leur dévouement et leur soutien passionné à la Formule 1 en Belgique.” “Je me réjouis que le Grand Prix de Belgique, événement incontournable pour la Wallonie, soit confirmé au calendrier de la F1 pour plusieurs années”, abonde Pierre-Yves Jeholet (MR), le ministre wallon de l’Economie, cité dans le communiqué de la F1. Il rappelle que grâce à l’infrastructure sportive de qualité qu’est le circuit, Spa-Francorchamps et la Wallonie sont placés au centre de l’attention mondiale.

Très fier de ce renouvellement

“En plus de cette vitrine internationale, l’événement génère des retombées économiques importantes pour la Wallonie, mais aussi pour la Belgique. La prolongation de cette relation sur plusieurs années permettra également aux équipes du circuit de planifier l’avenir, ce qui est extrêmement positif”, estime le libéral. “Nous sommes tous deux très fiers de ce renouvellement”, se réjouissent Melchior Wathelet et Vanessa Maes, respectivement président et directrice générale de Spa Grand Prix. Cela “reflète la confiance mutuelle qui s’est établie au fur et à mesure que nous avons modernisé notre infrastructure et que nous avons enregistré une fréquentation record et une expérience fantastique pour les fans au cours de ces dernières années. Cette prolongation de contrat a une fois de plus été rendue possible grâce au soutien du gouvernement wallon, mais aussi des fans de ce que nous croyons être le plus beau circuit du monde. Ensemble, nous renforçons notre engagement en faveur du développement de notre merveilleuse Région.”

L’année dernière, le Grand Prix de Belgique avait accueilli 380.000 spectateurs tout au long des trois jours du week-end de course. Cette année, l’événement aura lieu du 25 au 27 juillet et verra le retour d’une course Sprint sur le circuit.