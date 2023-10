Soyez « infidèle » à vos habitudes de consommation pour soutenir l’économie sociale belge

Jusqu’au 16 octobre, les acteurs de l’Economie Sociale invitent les Belges à se montrer ‘infidèles à leurs habitudes de consommation’ afin de tester et de découvrir des modes de consommations plus éthiques, durables et humains. Coopératives, boutiques de seconde main, entreprises qui favorisent l’insertion de personnes précarisées,… En Wallonie et à Bruxelles, plus 800 acteurs de l’économie sociale se mobilisent pour séduire de nouveaux clients.

Manque de temps, de créativité ou d’argent,… il n’est pas toujours facile de changer nos habitudes de consommation, fortement ancrées dans notre quotidien. Pour encourager les consommateurs belges à changer leur manière de faire des courses ou d’avoir recours à certains services, 800 acteurs de l’économie sociale se mobilisent en Wallonie et à Bruxelles. Ils invitent les citoyens à devenir « infidèles », au surprofit, aux super marges, aux fringues jetables, ou encore, aux énergies fossiles.

Devenir « infidèles », au surprofit

Plutôt que de faire leurs courses dans une grande surface, les consommateurs sont par exemple invités à découvrir les coopératives alimentaires locales. Au lieu d’acheter des articles neufs, ils sont encouragés à privilégier des produits de seconde main. Dans le même ordre d’idée, les consommateurs sont incités à faire appel à des entreprises de construction, de jardinage ou de titres services qui favorisent la formation et l’insertion des personnes précarisées, plutôt que de soutenir des entrepreneurs pratiquant le dumping social.

« Nous espérons vraiment que les citoyens auront l’occasion, durant ces quelques jours, de tester cet autre mode de consommation », déclare Bénédicte Sohet, Secrétaire générale de ConcertES, la plateforme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale.

« Aller à la rencontre d’une entreprise de l’économie sociale, c’est se rendre compte qu’une autre économie existe. Une économie qui respecte les producteurs, limite la production infinie et donne une chance à tous les travailleurs. Je suis convaincue qu’un premier geste vers l’économie sociale peut convaincre Monsieur ou Madame Tout Le Monde de modifier un minimum ses habitudes de consommation”, ajoute-t-elle.

« L’économie sociale est un modèle économique durable et pourvoyeur d’emploi« Bénédicte Sohet, Secrétaire générale de ConcertES





Et de donner quelques chiffres: entre 2017 et 2021, l’économie sociale a généré 254.721 emplois en Wallonie et à Bruxelles, soit 12,4% de l’emploi total. Des chiffres encourageants, qui prouvent que le secteur connaît une croissance continue. « Depuis 2017, nous comptons chaque année de nouvelles entreprises qui tentent l’aventure de l’économie sociale. Aujourd’hui, 11.835 entreprises fournissent 254.721 emplois dont 18.000 emplois nets créés depuis. Ces chiffres appuient le statut de l’économie sociale comme modèle économique durable et pourvoyeur d’emploi », souligne Bénédicte Sohet.

ConcertES, SAW-B, le Centre d’Economie sociale et Step Entreprendre mettent également à disposition des consommateurs une Webapp qui référence les 600 entreprises de l’économie sociale actives dans les secteurs de l’alimentation, de l’habitat, de l’énergie et de la récupération.