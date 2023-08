Sony relève certaines prévisions annuelles, confiant dans la musique et le jeu vidéo

Le géant japonais Sony a légèrement relevé mercredi ses prévisions de bénéfice net et de ventes pour son exercice 2023/24 entamé le 1er avril, confiant notamment quant aux résultats de ses activités dans la musique et le jeu vidéo

Sony prévoit désormais un bénéfice net annuel de 860 milliards de yens (5,5 milliards d’euros), contre 840 milliards de yens précédemment, ce qui serait un recul de 14% sur un an.

Il voit son chiffre d’affaires annuel progresser de 11% sur la même période à 12.200 milliards de yens (77,6 milliards d’euros), contre une hausse de 4,8% attendue auparavant. Outre sa division musicale, dont les ventes sont gonflées par la faiblesse du yen, Sony voit celles-ci progresser dans les services financiers grâce à des gains sur investissement et dans le jeu vidéo, expliquant tabler sur une croissance de ses ventes de jeux créés par des éditeurs tiers. Sony a maintenu inchangé son objectif annuel de ventes de sa console PlayStation 5, à 25 millions d’unités, contre 19,1 millions d’unités sur l’exercice précédent.

Le segment cinéma devrait subir l’impact de la grève

Son segment cinéma devrait en revanche subir l’impact de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, qui dure depuis trois mois. Le groupe a maintenu sa prévision de bénéfice opérationnel annuel inchangée à 1.170 milliards de yens (7,4 milliards d’euros). Lors du premier trimestre de son exercice fiscal (avril-juin), Sony a vu son bénéfice net reculer de 17% à 217,5 milliards de yens (1,4 milliard d’euros) et son bénéfice opérationnel chuter de 31% à 253 milliards de yens, mais ses ventes ont bondi de 33%, des variations attribuées principalement à son activité de services financiers. Sony a aussi bénéficié d’un bond des ventes de sa console PlayStation 5 (+37% sur un an). Ses ventes de jeux ont augmenté de 27% au cours du trimestre écoulé.