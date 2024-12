L’entreprise wallonne Sonaca, spécialisée dans la conception et la construction d’éléments dans le secteur aéronautique, a conclu un accord pour acquérir 51% des activités d’aérostructures du groupe espagnol Aciturri, a-t-elle annoncé vendredi. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais l’opération est soutenue par les actionnaires historiques de Sonaca que sont Wallonie Entreprendre et la SFPIM.

En s’unissant, les deux entreprises visent à devenir “un leader mondial dans la conception de l’avion de demain”, annonce le groupe Sonaca, dont le siège est situé à Gosselies (Charleroi). Aciturri est une entreprise familiale fondée en 1977 en Espagne. Son activité aérostructures emploie près de 2.500 personnes et devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2024. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de structures composites, qui jouent un rôle clé dans le développement de nouveaux avions plus respectueux de l’environnement. Les activités de pièces de moteurs aéronautiques, l’usine Caetano Aeronautic au Portugal et Aciturri Tech ne font, en revanche, pas partie du périmètre de l’acquisition.

Sonaca et Aciturri Aerostructures apparaissent complémentaires: le groupe wallon est spécialisé dans les structures métalliques tandis que l’expertise espagnole porte sur les structures composites. Les deux partenaires formeront un groupe de près de 6.200 collaborateurs répartis dans sept pays, avec un chiffre d’affaires dépassant 1,1 milliard d’euros en 2024.

Troisième acteur mondial indépendant

“Ensemble, Sonaca et Aciturri deviendront le troisième acteur mondial indépendant, si on ne considère pas les filiales des grands donneurs d’ordres, un leader capable de fournir aux constructeurs aéronautiques une expertise unique dans la conception et la production des avions de demain”, se réjouit Sonaca. À la clôture de la transaction, les deux parties travailleront sur les détails de l’intégration. Mais on sait déjà que la fusion de Sonaca et d’Aciturri Aerostructures reposera sur la continuité des activités sur l’ensemble des sites existants ainsi que sur le maintien des équipes de direction dans chaque pays. La finalisation de la transaction reste soumise à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires.

Le CEO du groupe Sonaca, Yves Delatte, qualifie l’union entre les deux entreprises d'”étape décisive non seulement pour Sonaca, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie aéronautique européenne”. “Face à la consolidation mondiale du secteur des aérostructures, Sonaca et Aciturri unissent leurs forces pour jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale. Ce n’est qu’en devenant ensemble un leader européen et mondial que nous permettrons à l’Europe de conserver une position de premier plan dans la conception et la production des futurs avions plus durables”, estime-t-il encore.

Le groupe Sonaca est présent dans six pays et emploie 3.700 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros attendu en 2024. L’équipementier wallon est actif aussi bien dans l’aéronautique civile que militaire ainsi que dans le spatial.