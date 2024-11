Solvay confirme ses prévisions pour l’année

L’entreprise chimique Solvay a conclu le troisième trimestre sur un chiffre d’affaires de 1,15 milliards d’euros, soit 3,9% de plus qu’un an auparavant. Ses volumes ont augmenté pour le 3e trimestre d’affilée tandis que les prix ont continué à baisser, ressort-il des résultats financiers publiés mercredi matin.

La hausse des volumes permet de globalement compenser l’impact négatif des prix et l’ebitda sous-jacent (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est resté stable sur le plan organique à 259 millions d’euros (-0,3%). Le bénéfice net sous-jacent s’établit à 108 millions d’euros et le conseil d’administration a validé un dividende intermédiaire de 0,97 euro brut par action. Solvay s’attend à ce que les tendances des neufs premiers mois se poursuivent au dernier trimestre 2024, “avec quelques effets de saisonnalité potentiels à la fin de l’année”. L’entreprise confirme dès lors son objectif de croissance organique de l’ebitda sous-jacent de 10 à 15%, soit entre 975 et 1.040 millions d’euros. Elle s’attend à se situer dans le haut de la fourchette.