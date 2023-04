Sodexo va scinder son activité « avantages aux salariés » qui deviendra une entreprise cotée

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 30,6% au premier semestre de son exercice décalé et annoncé scinder ses activités « avantages et récompenses aux salariés » qui deviendront une entreprise distincte, cotée en Bourse.

Prévue pour « courant 2024 », l’opération passera par une « distribution d’actions de (la nouvelle) entité aux actionnaires de Sodexo », précise un communiqué. De son côté, la holding familiale Bellon SA, principal actionnaire de Sodexo, « soutient ce projet et entend conserver un rôle d’actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités ».

Pour Sophie Bellon, PDG du groupe citée par le communiqué, ce projet de séparation des services sur site -restauration d’entreprise, scolaire, dans des hôpitaux ou lors d’évènements, accueil, entretien, nettoyage, maintenance, soit le coeur de métier de Sodexo -, et des services avantages aux salariés – titres restaurants, chèques cadeau… -, activité plus petite mais très lucrative, « répond à une logique stratégique forte ».

Les modalités de l’opération seront soumises à l’approbation des actionnaires de Sodexo lors d’une assemblée générale extraordinaire, tandis que « les détenteurs d’obligations et autres prêteurs de Sodexo seront consultés sur la transaction proposée le moment venu », dit le groupe.

Sodexo annonce par ailleurs mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 440 millions d’euros, inférieur au consensus des analystes consultés par l’agence financière Bloomberg, qui tablait sur 470,4 millions d’euros, de septembre 2022 à février 2023.

Sur ces six premiers mois de l’exercice fiscal décalé de Sodexo, qui fait face à un « environnement inflationniste » souligne sa PDG, le chiffre d’affaires a progressé de 17,8% à 12,08 milliards d’euros, et ressort un peu meilleur qu’attendu par ce consensus (11,86 milliards).