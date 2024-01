Smartphones : Apple déboulonne Samsung de son trône

Pour la première fois, la marque à la pomme a vendu plus de téléphones en un an que son concurrent coréen. Une petite avance qui témoigne d’une nouvelle dynamique sur le marché. Mais pour combien de temps ?

On savait déjà que la marque à la pomme disposait d’une position de choix sur le marché des smartphones. Si son iPhone n’était pas le téléphone le plus vendu au monde, il était celui qui générait le plus gros chiffre d’affaires étant donné son prix de vente élevé. L’iPhone se positionne, en effet, sur le haut du marché avec des appareils haut de gamme. Son principal concurrent, Samsung, s’était depuis des années majoritairement placé sur les segments inférieurs: bas et milieu de gamme, lui permettant d’occuper la première place mondiale en quantité d’appareils vendus, tout en assurant une présence haut de gamme également.

Mais, c’est historique: Apple viendrait pour la première fois dans l’histoire du smartphone de dépasser Samsung en quantités d’appareils vendus. Selon IDC qui compile les chiffres du marché, Apple détiendrait 20,1% du marché contre 19,4% pour Samsung. Un écart faible, mais une tendance claire de rattrapage avec des ventes de 224 millions de téléphones pour Samsung et 236 millions pour Apple, dopé par un excellent quatrième trimestre profitant de la sortie de l’iPhone 15. Une sérieuse dégringolade pour Samsung en quelques années. En 2019, par exemple, Samsung vendait, selon IDC, 296 millions de téléphones sur une année (et 292 en 2018), tandis qu’Apple en écoulait (en 2019) quelque 209 millions. On voit donc que si Apple augmente quelque peu ses volumes, c’est surtout Samsung qui perd…

Plusieurs raisons à cette évolution. D’abord, le marché du smartphone est en baisse. Et l’on peut imaginer qu’en période de crise et de pouvoir d’achat en berne, les consommateurs freinent leurs achats ou se tournent vers l’occasion. Surtout les consommateurs moyens de gamme, ceux dont le pouvoir d’achat est le plus affecté.

Ensuite, cette année, Apple a sorti l’iPhone 15 qui fonctionne bien et pousse les propriétaires d’un smartphone à la pomme à effectuer un changement. Ceux, qui s’étaient offert le luxe d’un iPhone il y a deux ou trois ans et qui tardaient à changer, passent désormais à l’acte. Cela se voit nettement dans les ventes du dernier trimestre d’Apple : 84 millions d’appareils ont été vendus.

Enfin, la dynamique sur le marché du smartphone bas et moyen de gamme est claire : la concurrence pour Samsung est féroce de la part des acteurs chinois tels que Xiaomi et les parts de marché du leader s’érodent depuis plusieurs années.

Cela fait d’Apple le roi incontesté du marché du smartphone sur l’année 2023. Reste à voir la dynamique pour 2024. Car la concurrence sera féroce entre les deux géants et la petite avance d’Apple, en parts de marché, pourrait être réabsorbée par Samsung qui commercialisera tout bientôt le nouveau modèle de son Galaxy, le S24 qui devrait booster les ventes du Coréen. Il y a fort à parier, d’ailleurs, que pour conserver leur position les deux principaux concurrents rivaliseront de nouvelles sorties (l’iPhone 16 au Q3 2024?). De quoi relancer la guerre de l’innovation sur le créneau ?