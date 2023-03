SD Worx en discussions avec CVC, géant financier britannique spécialisé dans le private equity

L’information a été révélée par nos confrères du « Tijd » : CVC, le géant financier britannique spécialisé dans le private equity, devrait faire son entrée dans le capital de SD Worx.

Premier secrétariat social du pays, SD Worx est surtout connu pour l’ensemble des services liés au paiement des salaires. Mais cette dernière décennie, l’entreprise s’est transformée en un prestataire quasi complet de services RH, avec diverses solutions numériques couvrant les différentes facettes de la carrière des employés.

La société est aujourd’hui le deuxième acteur européen du secteur (derrière ADP) et n°5 mondial. Ce secteur est très morcelé en raison d’énormes différences légales dans le calcul des salaires. Pour doper son expansion et grimper dans la hiérarchie mondiale, SD Worx cherchait depuis quelque temps un partenaire financier. CVC détiendrait les meilleures cartes et devrait prendre une participation de 25% moins une action.

A ce jour, SD Worx est à 94% entre les mains de deux fondations: SD et SD Patrimonium. Le reste est détenu par un quart du personnel et le management. SD Worx, forte de 7.000 employés, a frôlé le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022.