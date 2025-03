La start-up belge Santero Therapeutics annonce une découverte importante qui pourrait révolutionner la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Elle lance, dans la foulée, une levée de fonds de 10 millions d’euros pour financer la prochaine étape de ses recherches.

C’est un premier résultat in vivo qui se révèle éminemment prometteur. Face à la menace grandissante de la résistance aux antibiotiques, deux chercheurs de l’ULB, cofondateurs de la start-up Santero Therapeutics, viennent en effet de présenter une découverte majeure lors de la 9ème AMR Conference à Bâle. Cédric Govaerts et Abel Garcia-Pino ont atteint un cap crucial qui valide une vingtaine d’années de recherche et qui va permettre de progresser vers un essai clinique de phase 1, en vue de développer une nouvelle génération d’antibiotiques. ‘‘Nous avons identifié ces derniers mois plusieurs molécules très prometteuses (phase dite hit-to-lead) et nous avons démontré par deux fois, au cours de ces dernières semaines, l’action concrète in vivo de deux d’entre elles’’, déclarent les cofondateurs de Santero Therapeutics.

10 millions pour l’étape suivante

Forte de ce succès conforme à son plan de développement, la start-up belge entame donc une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros pour soutenir la phase suivante d’optimisation (dite lead optimisation), nécessaire avant d’envisager tout test sur l’être humain.

‘‘Il faut bien comprendre que nous tenons là une découverte qui pourrait contribuer à résoudre un grave problème de santé publique, enchaîne Cédric Govaerts. Nous avons identifié un nouveau mode d’action qui fonctionne différemment des antibiotiques historiques et actuels. Notre innovation consiste à attaquer un point faible des bactéries présent chez la plupart d’entre elles : leur résistance au stress chimique. Si l’on arrive à perturber ou casser ce mécanisme essentiel, nous pouvons les bloquer, voire les tuer.’’

Selon les Nations unies, la résistance aux antimicrobiens (AMR) et notamment aux antibiotiques compte parmi les 10 principales menaces pour l’humanité. On estime le nombre de décès associés aux AMR autour de 5 millions par an dans le monde en 2020, un chiffre qui pourrait doubler d’ici à 2050, voire atteindre plusieurs dizaines de millions de décès associés.

Un regain d’intérêt

Depuis la fin des années 1980, les sociétés pharmaceutiques se sont désintéressées de ce domaine bien moins rentable que d’autres médicaments. Les antimicrobiens sont en effet administrés au plus petit nombre de personnes possible, le moins souvent possible et pour la durée la plus courte possible pour éviter le développement de résistances. Il n’est dès lors pas étonnant que peu de nouveaux antibiotiques ont été mis sur le marché ces dernières années.

Aujourd’hui, un certain intérêt des investisseurs et du secteur pharmaceutique refait toutefois surface avec la prise de conscience des risques à venir si la résistance aux antimicrobiens continue de se renforcer. ‘‘Notre objectif à terme est de mettre en place une plateforme technologique qui nous permette de développer toute une série de nouveaux antibiotiques, conclut Cédric Govaerts. Nous pourrions également envisager des partenariats spécifiques pour travailler sur un programme de recherche dédié à une bactérie particulièrement virulente dans une région du monde par exemple.’’

Depuis sa création en 2021, Santero Therapeutics a déjà levé 10,5 millions d’euros auprès d’investisseurs privés (Newton Biocapital, le fonds d’investissement dédié aux sciences de la vie, et un consortium de business angels issus des trois régions du pays) et de fonds d’investissement publics (la SFPIM, WE et Sambrinvest). Les 10 nouveaux millions espérés pourraient lui donner une autre dimension.