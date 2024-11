Les salaires connaîtront un indexation importante en janvier. Voici de combien.

Les salaires des travailleurs des secteurs de l’Horeca (sous la CP 302), de l’industrie alimentaire (CP 118 et CP 220) et du transport routier (CP 140.03) seront augmentés de 3,57% à partir du 1er janvier, selon les calculs du prestataire de services RH SD Worx sur base de l’indice santé lissé de novembre. D’autres secteurs, comme celui des travailleurs (CP 200), devraient pour leur part voir leur salaire augmenter de 3,56%, mais ce chiffre devra être confirmé fin décembre, après la révélation du dernier indice de l’année.

Selon les calculs de SD Worx, près de 155.000 travailleurs du secteur Horeca (CP 302) verront leur salaire grimper de 3,571% le 1er janvier 2025. Les plus de 100.000 travailleurs du secteur de l’industrie alimentaire (CP 118 et CP 220) et les quelque 99.000 travailleurs du secteur du transport routier (CP 140.03) connaîtront pour leur part une hausse de salaire de 3,57% au premier jour de la prochaine année. Tous ces secteurs avaient connu une indexation automatique de 1,83% en 2024.

Les dernières prévisions de SD Worx indiquent par ailleurs qu’un demi-million de travailleurs sous la CP 200 – soit une trentaine de secteurs – devraient connaître une indexation automatique de leur salaire de 3,56% au 1er janvier 2025. Ce chiffre devra être confirmé fin décembre après la révélation de l’indice santé lissé du mois de décembre par l’Office belge de statistiques Statbel.