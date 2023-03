RTL Belgium s’établit définitivement en Fédération Wallonie-Bruxelles

RTL Belgium a décidé de s’établir définitivement en Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce le groupe jeudi dans un communiqué.

Depuis 2006 et l’abandon de sa licence belge au profit de la luxembourgeoise, le groupe considérait ne dépendre que du régulateur du Grand-Duché et non du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) belge, ce qui posait problème à divers niveaux.

Avec cette décision, RTL Belgium entre désormais pleinement dans le cadre juridique francophone, notamment en ce qui concerne les règles en matière de publicité, de protection des mineurs et de contribution à la production audiovisuelle.

« Changements opérationnels »

« L’annonce faite aujourd’hui fait suite à des changements opérationnels au Luxembourg combinés à des modifications de dispositifs légaux en FWB qui permettront d’assurer l’intégration sereine de RTL dans le paysage audiovisuel de la FWB », annonce Guillaume Collard, patron de RTL Belgium.

RTL Belgium a donc transmis au CSA la déclaration qui en fait un éditeur de services de la Communauté française à part entière. « Cela va donner un nouvel élan au secteur audiovisuel en FWB et RTL s’en félicite », poursuit le CEO.