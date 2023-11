Roularta acquiert Flow Magazine auprès de DPG Media

Cette acquisition renforce la position de Roularta sur le marché néerlandais des magazines.

Après avoir acquis WPG Media en septembre – et avec elle les titres Happinez, Yoga by Happinez et Psychologie Magazine – Roularta ajoute maintenant Flow Magazine à son portefeuille. Flow Magazine – un magazine de lecture lente – est devenu en 15 ans l’un des titres les plus populaires dans le domaine de la santé mentale.

Roularta Media Nederland (RMN) est le deuxième plus grand éditeur de magazines aux Pays-Bas et, avec plus de 240 professionnels, exploite 30 marques de magazines dont les ventes combinées s’élèvent à 70 millions d’euros. RMN considère le renforcement de sa position sur le marché néerlandais des magazines comme un fer de lance stratégique.

Vivre en pleine conscience

Xavier Bouckaert: « Après l’acquisition récente de Happinez, Yoga by Happinez et Psychology Magazine, l’acquisition de Flow Magazine est le complément idéal pour former un groupe unique de marques médiatiques les plus fortes et les plus pertinentes dans le segment de la pleine conscience au Benelux. »

« Ces quatre marques de médias sont déjà bien développées sur le plan multimédia (avec des canaux numériques, des boutiques en ligne, des événements et de nombreuses autres extensions de gamme) et ont été lancées avec succès à l’étranger grâce à des licences. »