Revivez les meilleurs moments de la Trends Investment Summit Benelux 2023

Ce mercredi 15 mars, la 18ème édition du Trends Investment Summit Benelux 2023 s’est déroulée au Skyhall Brussels Airport à Bruxelles.

Hier, ce sont plus de 900 professionnels qui ont assisté à cet événement devenu incontournable dans le secteur de la finance et du private banking.

Cette édition fut à nouveau très qualitative, avec de nombreux nouveaux partenaires et des orateurs inspirants.

Nous avons réuni des experts et des spécialistes dans plus de 40 conférences.

