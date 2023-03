Revivez la soirée de gala des Gazelles Hainaut 2023

C’est au Golden Lakes Hotel au cœur de Froidchapelle, dans la province de Hainaut, que Trends-Tendances a mis ce mercredi soir à l’honneur les Trends Gazelles nominées pour la province de Hainaut.

Elodie de Sélys a accueilli nos 215 convives avant de donner la parole à Jérôme Vecchio, Président de la CCI Hainaut et Administrateur délégué du Groupe Gilo Invest, puis à Olivier Dufrasne, Président Ecosteryl et à Benoit Deper, CEO Aerospacelab, interviewés par Christophe De Caevel, journaliste Trends-Tendances.



La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petites, moyennes et grandes entreprises) Ambassadrice des Trends Gazelles 2023 de la province de Hainaut :

Catégorie Grandes entreprises : HUMAN SUPPORTS MEDICAL

Catégorie Moyennes entreprises : SD-EUROPA

Catégorie Petites entreprises : LA FERME DU COQ

Consultez ICI le portrait de nos ambassadrices.

Le Golden Lakes Hotel a, en outre, permis à une gazelle nominée présente ce soir de remporter un séjour d’une nuit avec petit-déjeuner et accès au wellness pour deux.

Cette soirée fut également l’occasion pour les Gazelles d’échanger leurs expériences respectives.

Photographe : Noé David ©