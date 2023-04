Revivez en images le Grand Débat Economique de Trends-Tendances

C’est à Liège et plus précisément à l’Opéra Royal de Wallonie que le Grand Débat Economique de Trends-Tendances et le Cocktail de Printemps du Cercle de Wallonie a eu lieu en présence de plus de quelque 350 invités.

Amid Faljaoui, Directeur du magazine Trends-Tendances et Administrateur Délégué du Cercle de Wallonie, et Jean-Paul Philippot, Administrateur général RTBF, ont tout d’abord accueilli nos convives.

L’émission spéciale en direct sur La Première a ensuite pris place avec un débat économique intitulé: « Guerre en Ukraine : nouvelle course aux armements ? » en présence de :

Willy Borsus, Vice-président de la Wallonie, Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Vice-président de la Wallonie, Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation Julien Compère , CEO du Groupe Herstal (FN Herstal), l’historique fabrique d’armes, propriété à 100% de la Région wallonne

, CEO du Groupe Herstal (FN Herstal), l’historique fabrique d’armes, propriété à 100% de la Région wallonne François Michel , CEO de John Cockerill, groupe international d’ingénierie, actif dans l’énergie, la sidérurgie et l’armement

, CEO de John Cockerill, groupe international d’ingénierie, actif dans l’énergie, la sidérurgie et l’armement Michael–Eric Lambert, docteur en relations internationales et analyste renseignement pour l’Agence Pinkerton à Dublin

Cette soirée fut également l’occasion pour les invités d’échanger leurs expériences respectives lors d’un cocktail dinatoire.