L’exercice 2022 du groupe textile espganol a permis de dégager 4,13 milliards d’euros de bénéfices.

Pour sa première année aux commandes d’Inditex, Marta Ortega, la fille du fondateur, peut s’enorgueillir de résultats exceptionnels: 2022 a tout simplement été la meilleure année de toute l’histoire du groupe textile espagnol (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, etc.). L’exercice 2022, clos le 31 janvier dernier, a permis de dégager 32,57 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+17,5%) et 4,13 milliards d’euros de bénéfices (+27%).

Malgré la fermeture de ses 541 magasins russes, Inditex, qui s’est fortement développée aux Etats-Unis, a recueilli les fruits d’une stratégie axée sur la proximité et les collections courtes. Avec près de 50% de sa production localisée en Espagne, au Portugal, en Turquie et au Maroc, le groupe espagnol a bien résisté à l’explosion des coûts du fret et aux difficultés logistiques.