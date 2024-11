Une appli contre le mal de dos

Mensura, le service de prévention et de protection au travail le plus important de Belgique, vient de lancer la toute première application qui permet aux travailleurs de soulager et de gérer eux-mêmes leur mal de dos.

La prévalence du mal de dos n’a jamais été aussi importante dans le monde du travail belge. En 2023, un travailleur sur dix en souffrait. La même année, 11,5% des demandes de trajet de réintégration étaient liées à cette pathologie.

Les causes sont connues : travail lourd, posture fixe et mouvements peu variés, pas assez d’activité physique en dehors du travail, etc.

Pour atténuer l’impact, Mensura a décidé d’importer en Belgique SelfBack, une appli créée au Danemark et pilotée par l’IA. Il s’agit de la première appli scientifiquement validée contre le mal de dos utilisée dans notre pays.

Elle a été approuvée par l’Inami et la Belgian Back Society. SelfBack a fait ses preuves à l’étranger comme complément aux politiques d’ergonomie des entreprises. Elle crée un programme personnalisé d’exercices qui aident au rétablissement.