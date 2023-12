Un travailleur sur vingt confronté à des menaces physiques

Un travailleur sur vingt (4,9%) a déclaré avoir fait face, en 2022, à des menaces physiques de la part de collègues ou de responsables d’équipe durant l’année écoulée, ressort-il dimanche d’une enquête menée par le service externe de prévention Liantis auprès de 8.302 travailleurs belges.

Ce chiffre n’a cependant de cesse de diminuer ces dernières années puisque le taux était de 5,6% en 2021, contre 10,51% un an plus tôt et 9,71% en 2019.

« Nous observons en effet des chiffres en baisse en ce qui concerne les menaces touchant au bien-être psychosocial – y compris les menaces verbales. La généralisation du travail à domicile et du télétravail fait partie des explications possibles. S’il y a moins de contacts physiques entre collègues sur le lieu de travail, il est assez logique que la probabilité de vivre des situations désagréables telles que des menaces verbales et physiques, voire des agressions physiques, diminue également », analyse Marco Vandamme, expert en bien-être psychosocial chez Liantis.

En 2022, 7% des hommes ont signalé des menaces physiques, contre 3,5% des femmes. D’après le service externe de prévention, il est difficile de pointer immédiatement la cause exacte de ces différences, car plusieurs facteurs entrent en jeu. Il apparait en outre que les menaces verbales sont plus souvent signalées par des hommes.

Violences réelles

On n’en arrive cependant que très rarement à des violences réelles. En 2022, 1,99% des travailleurs ont en effet déclaré avoir fait l’objet de violences physiques au travail.

Les collaborateurs qui sont confrontés à la violence ou à des menaces doivent donc bénéficier d’une prise en charge adéquate, recommande Liantis. Il est ainsi important qu’ils puissent en parler à un responsable d’équipe et, si nécessaire, à une personne de confiance ou au conseiller en prévention.

Il va par ailleurs de soi que les agresseurs doivent répondre de leur comportement inapproprié au travail, conclut le service de prévention externe.