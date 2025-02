AXA lance le « Mind Health Self-check » en collaboration avec des experts universitaires. L’outil en ligne permet aux employés d’évaluer anonymement leur bien-être mental. Grâce à des recommandations ciblées, il aide à prévenir les risques psychosociaux et à favoriser un environnement de travail sain.

Le bien-être mental des collaborateurs est un sujet central dans les entreprises. En Belgique, 30 % des incapacités de travail sont liées à des problèmes psychologiques. Pourtant, peu d’outils permettent aux employeurs d’évaluer concrètement cette dimension essentielle de la qualité de vie au travail. Pour répondre à ce besoin, AXA lance le Mind Health Self-check, un outil qui repose sur des bases scientifiques solides. Il entend aider les entreprises à mesurer et à améliorer le bien-être mental de leurs salariés.

Un double questionnaire anonyme pour une analyse fine

Cet outil d’auto-évaluation propose deux questionnaires distincts, d’une durée de 5 à 10 minutes chacun. Il repose sur l’AXA Mind Health Index d’une part et d’autre part, sur des analyses des risques psychosociaux, validées par des professeurs de l’UCLouvain, dont Caroline Iweins de Wavrans, docteur en psychologie du travail. Dans le cadre du premier questionnaire, trois domaines différents du bien-être mental sont abordés : l’état d’esprit actuel, les compétences personnelles et les croyances, ainsi que le style de vie. Les réponses restent anonymes et chaque collaborateur reçoit des recommandations personnalisées en fonction de son score.

Un tableau de bord pour orienter les actions des employeurs

Les employeurs, de leur côté, n’ont pas accès aux résultats individuels encodés sur une plateforme sécurisée. Mais, ils reçoivent un rapport consolidé et anonymisé reprenant les tendances globales du bien-être mental au sein de leur entreprise. “Le rapport consiste en un tableau de bord du bien-être mental dans l’entreprise, ainsi que des recommandations qui permettent à l’employeur d’agir”, explique Céline Dupont, Chief Life & Health Officer chez AXA Belgium.

Un outil adapté aux obligations légales des entreprises

L’AXA Mind Health Self-check permet par ailleurs aux employeurs de répondre à une partie de leurs obligations en matière de prévention des risques psychosociaux, imposées par la loi sur le bien-être au travail de 1996. Il les aide aussi à anticiper les besoins des employés et à renforcer leur engagement. “Des collaborateurs qui se sentent bien mentalement performent généralement mieux, sont plus engagés dans leur travail et ont un taux d’absentéisme plus faible“, ajoute Els Jans, Chief People Officer chez AXA Belgium.

Aujourd’hui, sur la base du Mind Health Report de 2024, seuls 4 collaborateurs sur 10 chercheraient une aide professionnelle si leur travail affectait leur bien-être mental. Près de 70 % pensent pouvoir se tourner vers leur famille, leurs amis ou leurs collègues s’ils ont besoin d’un soutien psychologique.

Privilégier le “bien-être mental” à la “santé mentale”

AXA insiste sur l’importance d’utiliser le terme “bien-être mental” plutôt que “santé mentale”. Cette approche permet d’éviter la stigmatisation associée aux troubles psychologiques et de considérer une approche plus large intégrant le bien-être émotionnel, psychologique et social. “Le bien-être mental influence notre façon de penser, de ressentir et d’agir. Il détermine aussi notre réaction au stress, nos prises de décision et nos interactions avec les autres”, souligne Céline Dupont.

L’outil peut être utilisé plusieurs fois par an. Les collaborateurs peuvent répondre à l’un ou l’autre questionnaire aussi souvent qu’ils le souhaitent, ce qui permet de suivre l’évolution de leur bien-être mental et d’évaluer l’impact des mesures mises en place sur le plus long terme.