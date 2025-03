Télétravail en Belgique : une pratique encore répandue mais en évolution

Cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19, le télétravail reste une réalité pour une grande majorité d’entreprises en Belgique.

Selon une étude publiée mercredi par la société de ressources humaines Acerta, plus de huit entreprises sur dix (85,3 %) autorisent encore leurs employés à travailler à domicile. Toutefois, des disparités existent selon les fonctions et les secteurs d’activité.

Si le travail hybride s’est imposé dans de nombreuses sociétés depuis la crise sanitaire, tous les travailleurs ne bénéficient pas des mêmes conditions. L’enquête menée par Acerta auprès de 2 000 travailleurs et 500 employeurs révèle que, dans 35,8 % des entreprises interrogées, seule une minorité des salariés a la possibilité de télétravailler. Les employés occupant des postes exécutifs (71,8 %) et les ouvriers (80,5 %) sont particulièrement concernés par cette restriction.

Un recul progressif du télétravail

Bien que le télétravail soit encore largement autorisé, une tendance à la réduction de cette pratique se dessine. Plus d’un employeur sur trois (37,4 %) exige désormais la présence des employés au bureau au moins trois jours par semaine. Ce resserrement des règles traduit la volonté de certaines entreprises de privilégier le travail en présentiel.

Du côté des travailleurs, la majorité (60 %) se dit satisfaite de la politique de télétravail en place dans leur entreprise. Seuls 7,2 % aimeraient venir plus souvent au bureau, tandis que 28,6 % souhaiteraient au contraire télétravailler davantage.

Les employeurs, quant à eux, semblent moins enclins qu’auparavant à limiter le télétravail. En 2024, 30,6 % d’entre eux souhaitaient voir leurs employés revenir plus souvent au bureau, contre 24,1 % aujourd’hui.

Les jeunes travailleurs partagés sur le télétravail

L’étude souligne également une particularité chez les 18-35 ans : ils sont les plus favorables au télétravail, mais aussi les plus sujets au stress lorsqu’ils travaillent à domicile. Ce paradoxe met en lumière les défis liés à l’isolement et à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Si le télétravail reste bien ancré dans les habitudes professionnelles en Belgique, son évolution dépendra des besoins des entreprises et des attentes des travailleurs. Pour l’instant, l’équilibre entre travail à distance et présence au bureau semble se stabiliser.