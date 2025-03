Seul 33% des travailleurs pense que son employeur promeut une rémunération équitable

Seul un tiers des travailleurs en Belgique se dit convaincu que son entreprise promeut activement une rémunération équitable, ressort-il d’un sondage publié vendredi par SD Worx à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. De manière générale, les hommes ont davantage confiance en les mesures prises par leur employeur que les femmes.

Le prestataire de services RH SD Worx a mené une étude dans 18 pays auprès de 18.000 travailleurs, dont 1.000 en Belgique.

Selon ces résultats, 29% des sondés belges se disent convaincus que leur employeur lutte activement contre les inégalités salariales. Un quart est convaincu du contraire tandis que 28% des répondants sont neutres et 19% n’ont aucune idée sur la question. “Ce qui est également problématique”, pointe SD Worx. Ces chiffres signifient “que les mesures prises par les entreprises sont soit méconnues, soit insuffisamment communiquées, soit perçues comme peu crédibles”.

Les hommes sont plus nombreux (35%) à penser que leur employeur agit contre les inégalités salariales que les femmes (21%).

Le sujet reste tabou dans les entreprises alors qu’un cinquième seulement des sondés déclare que cette thématique est débattue ouvertement. Près de la moitié (43%) confie que les écarts de rémunération sont rarement abordés.

Seules 12% des femmes affirment que leur employeur fournit des informations sur l’écart salarial genré, contre 29% des hommes.

L’écart salarial entre les hommes et les femmes restent une réalité partout dans le monde et aussi en Belgique. Selon l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), ce fossé s’élevait à 8% en 2021 en corrigeant la durée de travail et à 21% sans cette correction.