Revenus des femmes entrepreneures en Belgique : un écart qui se creuse

Selon l’Union des Classes Moyennes (UCM), les revenus des femmes entrepreneures ont chuté de 11,58 % entre 2022 et 2023, contre une baisse de 9,32 % pour leurs homologues masculins.

Cette disparité renforce l’écart salarial déjà existant entre entrepreneurs et entrepreneures en Belgique.

Une stagnation inquiétante du nombre de femmes indépendantes à titre principal

D’après le baromètre annuel du réseau Diane, qui s’appuie sur des données de l’Inasti, de l’Atlas du Créateur et du SPF Économie, les femmes représentaient 35,6 % des indépendants en Belgique en 2023.

Si la majorité des femmes indépendantes exercent à titre principal (54,2 % en Wallonie, 65,6 % à Bruxelles), cette proportion stagne. En revanche, on observe une progression du nombre d’indépendantes à titre complémentaire (+36,2 % en Wallonie, +25,7 % à Bruxelles) et de celles poursuivant leur activité après l’âge de la pension (+9,7 % en Wallonie, +8,7 % à Bruxelles).

Le nombre total de femmes indépendantes a augmenté de 2,06 % à Bruxelles, 1,47 % en Wallonie et 2,23 % en Flandre entre 2022 et 2023.

Un écart de revenus toujours plus marqué entre hommes et femmes entrepreneurs

Si les revenus des femmes entrepreneures avaient progressé de plus de 30 % entre 2013 et 2022, cette dynamique s’est brutalement inversée avec une chute de 11,58 % en un an.

À titre de comparaison, le revenu des hommes entrepreneurs a reculé de 9,32 % sur la même période. Cette différence accentue l’inégalité de revenus, les hommes percevant en moyenne 35,58 % de plus que les femmes, tous secteurs confondus.

Vers un renforcement du statut des femmes entrepreneures

Face à ce constat préoccupant, la ministre fédérale des Indépendants, Éléonore Simonet, a réagi en déclarant :

« Il est inacceptable qu’en 2025, une femme rencontre davantage de difficultés à entreprendre qu’un homme, simplement en raison de son genre. »

Elle a également assuré que de nouvelles mesures seront mises en place pour renforcer le statut des femmes entrepreneures au cours de cette législature.