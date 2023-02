PostNL prévoit de supprimer plusieurs centaines d’emplois pour réduire ses coûts

L’opérateur postal néerlandais PostNL prévoit de supprimer 200 à 300 emplois à temps plein (ETP) d’ici 2023, a-t-elle indiqué dans la nuit de dimanche à lundi. L’entreprise prend également d’autres mesures pour réduire ses coûts.

Herna Verhagen, CEO de l’entreprise, a évoqué les contextes économique et géopolitique difficiles en 2022 et « ces conditions difficiles devraient se poursuivre en 2023 », a-t-il précisé. « Il est donc crucial que nous continuions à investir pour renforcer nos fondations et consolider notre position sur un marché dynamique et hautement concurrentiel. »

Au total, les réductions entraîneront des économies de coûts de 20 millions d’euros en 2023, a ajouté PostNL. Les réductions touchent principalement la division Colis. Une autre économie de 25 millions d’euros est prévue en 2024 et 30 millions d’euros par an à partir de 2025.

PostNL annoncera lundi les résultats de l’année dernière.

