Plus d’un indépendant sur trois est une femme en Belgique

En Belgique, un peu plus d’un indépendant sur trois (35,6%) est une femme, révèlent mercredi les derniers chiffres du SPF Economie à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui se déroule le 8 mars. La Belgique fait mieux que les pays voisins et l’écart par rapport aux hommes se réduit chaque année.

Entre 2007 et 2023, le pourcentage de femmes indépendantes est passé de 33,7% à 35,6%. Par ailleurs en 2023, notre pays comptait 8.799 indépendantes et aidantes de plus qu’en 2022.

Ainsi, 12% des entrepreneuses ont moins de 30 ans et 23,9% appartiennent à la tranche d’âge des 30-40 ans. Les indépendantes sont en moyenne plus jeunes que leurs homologues masculins.

Elles sont principalement actives dans les professions libérales (43,6%) et le commerce (26,6%).

S’il y a toujours plus d’hommes indépendants, la Belgique fait mieux que la France, le Luxembourg et l’Allemagne, et est au-dessus de la moyenne européenne.