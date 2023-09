Plus de la moitié des travailleurs craignent davantage d’être virés que de mourir : de nouveaux chiffres étonnants sur le monde du travail

L’immense majorité des travailleurs a déjà connu soit un licenciement soit une démission. Un grand nombre d’entre eux est fier de sa démission. Après un premier sentiment de honte, les personnes trouvent un licenciement plutôt bénéfique, sur le long terme. Mais plus de la moitié des personnes est terrorisée par l’idée de se faire licencier. Voilà des éléments qui ressortent d’une étude de Zety.

« Quitter un emploi n’est jamais facile. D’une part, être licencié est un événement stressant qui nous plonge dans une situation précaire. De l’autre, démissionner de son travail est intimidant et peut entraîner la perte de certains droits liés au licenciement », explique Zety, site de création de CV et de lettres de motivation.

Dans une étude publiée récemment, la société française se penche sur les chiffres derrière le fait de quitter son emploi, comme les « expériences en matière de cessation d’emploi, les différences entre le fait d’être licencié et de quitter un emploi volontairement, ainsi que l’impact de ces événements sur le bien-être, la carrière et la psychologie » des travailleurs. 1000 personnes ont été interrogées.

Lire aussi | Un nombre record de jeunes ont déjà quitté leur employeur cette année

Démission

D’abord, un chiffre qui peut étonner : une très grande majorité, 93% des personnes, « ont déjà quitté un emploi à un moment de leur carrière », peut-on lire. La moitié (48% d’entre elles) s’est sentie heureuse après la décision. 62% se disent fiers de leur acte, mais un quart d’entre eux le cachent à leur famille et à leurs amis. Pour deux tiers des personnes, c’était une « bonne décision ».

Zety

Pourquoi est-ce que les personnes démissionnent (ou démissionneraient) ? Les principales raisons avancées sont un salaire peu élevé (pour 78% des travailleurs), une meilleure offre (77%) et le manque de possibilités d’évolution de carrière (73%). L’atmosphère au travail et la recherche de sens dans sa fonction font aussi partie des raisons.

Zety

Licenciement

Les départs pour cause de licenciement sont impressionnants aussi : 76% des travailleurs ont déjà été licenciés. Là aussi, la moitié d’entre eux (51%) s’estiment heureux par après. A plus long terme, 64% des personnes indiquent même que ce licenciement a été bénéfique pour leur carrière.

Zety

Mais dans l’immédiat, certains ne le vivent pas très bien. 75% d’entre eux ressentent de la honte. 64% se sentent « inutiles ». Un tiers le cache à sa famille. La perspective du licenciement semble terroriser plus d’un travailleur sur deux : 54% d’entre eux « admettent avoir plus peur d’être licenciés que de mourir ». 65% ont plus peur de tomber malades que d’être licenciés. 58% indiquent avoir peur d’être virés tout court.

Quelles raisons sont valables pour remercier quelqu’un ? Là, ils considèrent qu’être en état d’ivresse (74%), manquer de professionnalisme (73%) et ne pas être capables de travailler en équipe (71%) comme des raisons justifiées, devant le retard, le fait de ne pas apprendre de ses erreurs, de ne pas les admettre ou de ne pas être alignés avec les valeurs de l’entreprise.