Nuits, week-ends… vers une flexibilisation accrue du temps de travail en Belgique ?

L’accord de gouvernement fédéral prévoit une « annualisation du temps de travail », une mesure qui pourrait transformer l’organisation des horaires dans de nombreuses entreprises belges.

Contrairement aux systèmes de flexibilité actuels, ce modèle permettrait de répartir le temps de travail sur une base annuelle, directement négociée entre l’employeur et le travailleur. Une évolution qui répond à la demande croissante des PME, notamment en Flandre et à Bruxelles, où près d’une entreprise sur trois souhaite plus de souplesse dans l’organisation du travail. En Wallonie, cette proportion atteint 12 %.

Un besoin de flexibilité exprimé par les PME

Selon une enquête réalisée en décembre 2024 par SD Worx auprès de 557 employeurs de PME, 23 % des entreprises souhaitent pouvoir négocier des accords plus souples sur l’organisation du travail. Cette tendance est particulièrement marquée en Flandre (27 %) et à Bruxelles (29 %), tandis qu’en Wallonie, elle concerne 12 % des PME.

Actuellement, le temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel est généralement calculé sur une base hebdomadaire. Dès que le seuil maximal hebdomadaire (38 heures dans la plupart des secteurs) est dépassé, des heures supplémentaires sont comptabilisées, entraînant des coûts salariaux supplémentaires. L’annualisation du temps de travail pourrait permettre une gestion plus fluide des périodes de forte activité sans générer immédiatement des heures supplémentaires.

Une approche différenciée de la flexibilité

Si la législation belge prévoit déjà certains dispositifs de flexibilité, ceux-ci sont souvent complexes à mettre en œuvre et nécessitent une concertation sociale. En revanche, l’annualisation offrirait une alternative plus souple en permettant une répartition du temps de travail sur une période prolongée. Ce système, inspiré des normes européennes, permettrait d’atteindre la durée moyenne hebdomadaire de 38 heures tout en autorisant des semaines plus longues en période de forte activité et plus courtes en périodes creuses.

Selon Alexia Defraire, Legal Consultant PME chez SD Worx : « L’annualisation du temps de travail serait bénéfique pour de nombreuses PME en quête d’une gestion plus souple des horaires. Elle offrirait une marge de manœuvre précieuse pour mieux répondre aux besoins de l’employeur et aux attentes des travailleurs, notamment en matière d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. »

Cette évolution se distingue des dispositifs tels que les flexi-jobs ou les emplois étudiants, qui concernent la nature des contrats de travail plutôt que la répartition des heures des travailleurs fixes.

La question du travail de nuit

Parallèlement à cette demande de flexibilité, certaines PME bruxelloises expriment un intérêt accru pour une adaptation des règles encadrant le travail de nuit. Actuellement, une PME bruxelloise sur six (16 %) souhaiterait que le travail de nuit ne commence qu’à partir de minuit, contre 20 heures aujourd’hui. De plus, 8 % des PME bruxelloises souhaiteraient introduire cette possibilité dans des secteurs où elle est encore interdite. En Wallonie et en Flandre, cette demande reste plus marginale, avec respectivement 6 % et 7 % des PME concernées.

Dans le secteur de la distribution, y compris l’e-commerce, l’interdiction du travail de nuit pourrait être assouplie, permettant une extension jusqu’à minuit. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des entreprises belges face à celles des pays voisins.

Une évolution en attente de mise en œuvre

L’annualisation du temps de travail et l’assouplissement des règles du travail de nuit pourraient représenter une avancée significative pour les PME belges en quête de plus de flexibilité. Reste à voir comment ces mesures seront mises en place et dans quelle mesure elles répondront aux attentes des employeurs et des travailleurs.