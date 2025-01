Nombre d’indépendants ignorent les allocations auxquels ils ont droit

En 2024, 9.484 indépendantes et indépendants ont perçu des allocations pour la naissance d’un enfant, ce qui constitue un record, indique vendredi Acerta, sur base de chiffres de l’Inasti. Le prestataire de services RH met en garde cependant : malgré cette hausse, nombre d’indépendants ignorent les congés et allocations auxquels ils ont droit. Même lorsqu’ils les connaissent, ils y renoncent très souvent.

Selon les chiffres de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), relayés par Acerta, 890 indépendants et indépendantes ont également sollicité une allocation pour soins informels, soit une interruption de carrière pour s’occuper d’un proche malade par exemple. Il s’agit également d’un record.

Malgré ces nombres records, Acerta constate que nombre de travailleurs et travailleuses indépendants ignorent les allocations auxquelles ils ont droit ou y renoncent.

Le prestataire de services RH a sondé 540 indépendants et indépendantes, et seuls 39% d’entre eux disposent d’une bonne connaissance des allocations auxquelles ils ont droit en cas d’incapacité de travail. Quatre indépendantes sur dix ignorent qu’elles ont droit à un congé de maternité. Dix-sept pour cent savent qu’elles y ont droit mais ignorent comment en bénéficier.

Trop d’inconvénients ?

Même lorsque les connaissances de ces systèmes sont bonnes, les indépendants et indépendantes renoncent souvent à ces congés et allocations. Six sondés sur dix affirment ainsi ne pas les solliciter, considérant les inconvénients trop importants. Sont notamment cités l’atteinte potentielle à la réputation professionnelle en cas d’absence, la crainte de perdre de la clientèle, les soucis administratifs, la perte de revenus, etc.

“Nous constatons qu’une forme d’allocation est bel et bien octroyée dans la plupart des cas : les titres-services après accouchement”, relève Olivia Legradi, experte chez Acerta, citée dans le communiqué. Cette procédure s’enclenche proactivement, les mères indépendantes étant directement informées qu’elles ont droit à 105 titres-services gratuits.