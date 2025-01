En 2024, moins de 1% des travailleurs du secteur privé (0,9 %) ont profité de la nouvelle législation leur permettant de reporter à l’année suivante les jours de congés légaux qu’ils n’ont pas pu poser, notamment en cas de maladie, révèle une étude publiée lundi par Acerta Consult.

La nouvelle législation sur le report des congés légaux a été appliquée. “Prenons un travailleur dont les semaines de travail font cinq jours. Il prévoit ses trois derniers jours de congé de 2024 les 27, 30 et 31 décembre. Avec les nouvelles règles, ce travailleur peut récupérer ses jours de congé restants s’il tombe malade à partir du 27 décembre. Étant donné qu’il ne reste alors plus trois jours ouvrables en 2024, ces jours ne peuvent plus être pris la même année”, explique Marijke Beelen, experte en congés chez Acerta Consult.

Accident de travail ou hospitalisation

“La restitution et le transfert éventuel des jours de congé s’appliquent non seulement en cas de maladie, mais aussi dans des situations telles qu’un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou de naissance, un congé de paternité en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, un congé prophylactique, un congé d’adoption, un congé d’accueil et un congé parental d’accueil.”

Parmi tous les secteurs privés analysés, c’est dans le non-marchand que le pourcentage de travailleurs ayant transféré des jours de congé à l’année suivante est le plus élévé, à 1,85%. C’est dans l’Horeca que ce report est le plus faible (0,15%). Cette enquête est basée sur les données réelles de quelque 574. 000 travailleurs (ouvriers et employés) sous contrat à durée indéterminée en service auprès d’environ 44.000 employeurs du secteur privé. L’échantillon reflète le marché du travail du secteur privé en Belgique en ce qui concerne le statut, le genre, l’âge, le régime de travail, la région et la taille des entreprises.