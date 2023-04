Les travailleurs belges sont de plus en plus sédentaires et en surpoids

L’IDEWE, service externe pour la prévention et la protection au travail a publié un nouveau rapport santé. De plus en plus de travailleurs belges souffrent d’obésité, d’hypertension artérielle et ne font pas suffisamment d’exercice physique.

L’enquête souligne d’abord que 58% des employés belges sont en surpoids, alors qu’ils n’étaient que 51% en 2011. Un autre indicateur de santé important s’inscrit également dans une tendance négative : 25 % des travailleurs souffrent d’hypertension, contre 19 % en 2019. Les hommes (30 %) sont presque deux fois plus nombreux que les femmes (17 %) à en être atteints.

Par ailleurs, seuls 30% des personnes interrogées déclarent réaliser plus de 150 minutes d’exercice par semaine, la norme minimale d’activité physique recommandée par l’OMS pour être en bonne santé.

Selon l’IDEWE, l’activité dans le cadre de métiers physiques n’a pas les mêmes effets bénéfiques que l’activité physique pendant le temps libre. « Effectuer toujours les mêmes mouvements, sans récupération suffisante pendant le travail, peut même avoir un effet négatif sur le système cardiovasculaire ou provoquer des lésions de surcharge », indique le rapport.

L’IDEWE conseille dès lors à tous les travailleurs, qu’ils soient actifs ou sédentaires, de réaliser une activité physique pendant les pauses ou après le travail.

Face à ces tendances, qui représentent des facteurs de risque pour le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi qu’un potentiel absentéisme et un manque de productivité, l’IDEWE donne des recommandations aux employeurs pour améliorer la santé de leur personnel. Il est par exemple conseillé d’organiser des réunions en marchant, d’encourager les employés à venir au travail en vélo, ou encore d’investir dans des bureaux réglables et des ballons ergonomiques pour remplacer les chaises de bureau classiques.

Le rapport se base sur une enquête réalisée en 2021 auprès de 238.728 travailleurs belges, dont les résultats ont été rendus publics ce jeudi.